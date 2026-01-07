Der EHC Basel wird in der Saison 2026/27 nicht in der National League spielen. Die Lizenzkommission der Liga hat ein entsprechendes Gesuch des Klubs abgelehnt.
Wie der Verein aus der Swiss League mitteilt, fehlt derzeit die wirtschaftliche Basis für einen Aufstieg in die höchste Schweizer Spielklasse. Der EHC Basel akzeptiert den Entscheid und betont, dass man daran arbeite, «bei einem nächsten Antrag in einer besseren Position zu sein». (ram/sda)
