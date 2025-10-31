wechselnd bewölkt10°
Sportnews-Ticker: Stadion des FC Luzern heisst neu Thermoplan Arena

Neuer Name für Luzerns Stadion bekannt +++ Zugs Vallario von PWHL-Team eingeladen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.
31.10.2025, 10:1531.10.2025, 10:57
Vallario im Trainingscamp der New York Sirens
Neben Alina Müller könnte bald eine zweite Schweizerin in der Professional Women's Hockey League spielen: Verteidigerin Nicole Vallerio vom EV Zug wurde von den New York Sirens ins Trainingscamp eingeladen.

Die 24-jährige Tessinerin hat dort die Chance, sich für einen Platz im Kader für die in drei Wochen beginnende Saison zu empfehlen. Das Team aus New York wird sein Kader am 19. November finalisieren. Sollte Vallario den Sprung ins Team nicht schaffen, wird sie im Anschluss ans Camp zum EVZ zurückkehren.

Alina Müller hatte ihren Vertrag mit den Boston Fleet im Sommer vorzeitig um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2027/28 verlängert. (nih/sda)
Neuer Name für Luzerns Stadion
Der FC Luzern läuft ab der nächsten Saison in der «Thermoplan Arena» auf. Die Firma hat sich das Namensrecht für zehn Jahre gesichert. Seit der Eröffnung des Stadions 2011 hiess es «Swissporarena». (ram)
Wieder rein brasilianischer Final
Die Finalisten der Copa Libertadores 2025 stehen fest: Palmeiras trifft am 29. November in Lima auf Flamengo. Damit wird das Finalspiel zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren zu einer rein brasilianischen Angelegenheit. Seit 2019 haben nur noch Teams aus Brasilien das Pendant zur europäischen Champions League gewonnen.

Palmeiras aus São Paulo, der Sieger der Jahre 2020 und 2021, sicherte sich die Finalteilnahme mit einem 4:0-Heimsieg gegen Quito, nachdem das Team aus Ecuador das Halbfinal-Hinspiel 3:0 für sich entschieden hatte. Im anderen Halbfinal-Duell genügte Flamengo aus Rio de Janeiro, zuletzt triumphierend 2019 und 2022, ein einziges Tor gegen den argentinischen Vertreter Racing Avellaneda, um ins Endspiel einzuziehen. (nih/sda)


Golubic steht im Halbfinal
Viktorija Golubic setzt ihren Siegeszug am WTA-250-Turnier in Jiujiang fort. Die als Nummer 2 gesetzte Vorjahressiegerin steht nach einem 7:5, 6:2 gegen die Kasachin Julia Putinzewa im Halbfinal.
Dabei war die Schweizerin im Südosten Chinas denkbar schlecht ins Match gestartet: Sie lag zunächst 0:4 und dann 1:5 zurück. Doch Golubic drehte das Spiel und gewann 12 der letzten 14 Games, was zum dritten Sieg im vierten Duell mit der Weltnummer 75 aus Kasachstan führte.

Über ihre nächste Gegnerin weiss Golubic vermutlich noch wenig. Im Halbfinal trifft sie auf die überraschende Teenagerin Lilli Tagger. Es wird das erste Aufeinandertreffen der Zürcherin mit der erst 17-jährigen Österreicherin sein, die sich diese Woche im Ranking von Platz 235 um mindestens 65 Positionen verbessern wird. (nih/sda)



Titelverteidiger Oklahoma City zu stark für Georges Wizards
Kyshawn George muss mit den Washington Wizards im fünften Spiel dieser NBA-Saison die vierte Niederlage hinnehmen. Das Team des Wallisers unterliegt Titelverteidiger Oklahoma City Thunder 108:127.

Trotz der makellosen Bilanz nach sechs Partien läuft beim NBA-Champion nicht alles rund. Generalmanager Sam Presti gab vor dem Heimspiel bekannt, dass Guard Nikola Topic an Hodenkrebs erkrankt ist und sich einer Chemotherapie unterzieht. Zudem fehlen weiterhin Star-Forward Chet Holmgren (Rückenprobleme) und Jalen Williams (Handgelenks-OP).

Auf dem Feld liessen sich die Thunder davon nicht beirren: Zur Pause führten sie 59:49. Zwar verkürzten die Wizards im dritten Viertel zwischenzeitlich auf 81:83, doch am Ende blieb ihnen der zweite Saisonsieg verwehrt. George kam in 31 Minuten Einsatzzeit auf 12 Punkte, 7 Rebounds und 6 Assists. Beim siegreichen Heimteam überzeugte Shai Gilgeous-Alexander mit 31 Punkten. (nih/sda)
Die Schweiz verliert gegen den WM-Zweiten Kroatien knapp
Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft kassiert im ersten von zwei Länderspielen gegen den WM-Zweiten Kroatien eine knappe Niederlage. Das Team von Andy Schmid verliert in Gümlingen mit 26:29. Bis zur 45. Minute war der Gastgeber trotz vieler wichtiger Absenzen auf Augenhöhe mit den Kroaten. Es stand 22:22, als die Schweizer Offensive ins Stocken geriet und zehn Minuten lang ohne Treffer blieb. Kroatien nutzte die Gelegenheit, um sich fünf Tore Vorsprung zu erspielen und die Vorentscheidung herbeizuführen.

Das zweite Duell mit den Kroaten findet am Samstag in Kriens in der Pilatus Arena vor ausverkauften Rängen statt. Die beiden Länderspiele sind der Höhepunkt des Trainingscamps in Stans in dieser Woche, das den Auftakt in die Vorbereitung für die Europameisterschaft im Januar in Dänemark, Norwegen und Schweden bildet. (riz/sda)




Dopingsperre von Kamila Walijewa bestätigt
Das Bundesgericht in Lausanne hat die Berufung des Eiskunstlauf-Stars Kamila Walijewa zurückgewiesen und eine vierjährige Dopingsperre gegen die Russin bestätigt. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, muss die inzwischen 19-Jährige 7000 Franken an Gerichtskosten sowie 8000 Franken an die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada und an die Internationale Eislauf-Union ISU zahlen.

Der Fall von Walijewa beschäftigt die Sportjuristen seit den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Nach dem Team-Wettbewerb war eine positive Dopingprobe der Sportlerin bekanntgeworden. Sie war im Dezember 2021 bei den nationalen Meisterschaften positiv auf das verbotene Mittel Trimetazidin getestet worden. Der Internationale Sportgerichtshof CAS sperrte sie daraufhin rückwirkend für vier Jahre.

Walijewa durfte in der vergangenen Woche das Training wieder aufnehmen. Eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen im kommenden Februar in Mailand und Cortina d’Ampezzo ist für sie aber nicht mehr möglich. (riz/sda/dpa)




Schweizer Team Q36.5 verpflichtet Sam Bennett
Der Ire Sam Bennett fährt in der kommenden Saison für Q36.5, teilte das Schweizer Team mit. Der 35-jährige Sprinter gewann zehn Etappen an den drei Grands Tours, die letzten zwei an der Vuelta 2022. (riz/sda)


Vorerst kein E-Sports-Olympia
Die Olympischen E-Sports-Spiele finden vorerst nicht in Saudi-Arabien statt. Das IOC und der Wüstenstaat beenden ihre Zusammenarbeit und gehen neue Wege.

Die Vereinbarung war erst im vergangenen Jahr im Rahmen der Olympischen Spiele in Paris besiegelt worden. Vorgesehen wäre gewesen, die Premiere im Jahr 2027 auszutragen. Das IOC wird nun ein neues Konzept entwickeln. Es bleibe das Ziel, die ersten Spiele so bald wie möglich auszurichten. (ram/sda/dpa)
Saisonende für Zugs Martschini
Lino Martschini kommt in dieser Saison beim EV Zug nicht mehr zum Einsatz. Der Stürmer zog sich am einen Knie eine Kreuzband- und Meniskusverletzung zu.

Das Malheur passierte am Dienstag bei der 2:4-Niederlage gegen die SCL Tigers. Der 32-jährige Martschini verdrehte sich in der Schlussphase das betroffene Knie und musste das Eis vorzeitig verlassen. Eine Operation ist unumgänglich, so dass der Rekordtorschütze der Innerschweizer bis zum Ende der laufenden Meisterschaft ausfallen wird. (ram/sda)
