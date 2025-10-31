Neben Alina Müller könnte bald eine zweite Schweizerin in der Professional Women's Hockey League spielen: Verteidigerin Nicole Vallerio vom EV Zug wurde von den New York Sirens ins Trainingscamp eingeladen.
Die 24-jährige Tessinerin hat dort die Chance, sich für einen Platz im Kader für die in drei Wochen beginnende Saison zu empfehlen. Das Team aus New York wird sein Kader am 19. November finalisieren. Sollte Vallario den Sprung ins Team nicht schaffen, wird sie im Anschluss ans Camp zum EVZ zurückkehren.
Alina Müller hatte ihren Vertrag mit den Boston Fleet im Sommer vorzeitig um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2027/28 verlängert. (nih/sda)
