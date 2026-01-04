Die Seattle Seahawks jubeln nach dem Sieg gegen die San Francisco 49ers. Bild: keystone

Seahawks schlagen die 49ers und profitieren von einem Freilos – Tampa kann noch hoffen

Mehr «Sport»

San Francisco 49ers – Seattle Seahawks 3:13

Die Seattle Seahawks haben in der NFL ihre Conference gewonnen und sichern sich einen Vorteil für die Playoffs. Seattle sich am letzten Spieltag der Regular Season den Spitzenplatz in der NFC gesichert. Der Super-Bowl-Sieger von 2014 besiegte die San Francisco 49ers auswärts mit 13:3 und erspielte sich damit eine optimale Ausgangslage für die anstehenden Playoffs in der National Football League.

Durch den Erfolg sicherten sich die Seahawks ein Freilos für die erste Runde und haben auf dem Weg zur Super Bowl in jeder Partie Heimspielrecht. Zach Charbonnet erzielte beim Spiel gegen die 49ers den einzigen Touchdown der Partie. Die Verteidigung der Seahawks zeigte eine sehr starke Leistung und liess im gesamten Spiel nur ein Field Goal zu.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Das lief in der letzten Woche: 49ers und Bears sorgen für Spektakel – diese Teams kämpfen in der NFL noch um die Playoffs

Tampa Bay Buccaneers – Carolina Panthers 16:14

Die Tampa Bay Buccaneers konnten ihre Niederlagenserie beenden. Im entscheidenden Spiel gegen die Carolina Panthers gewann das Team um Quarterback Baker Mayfield mit 16:14 und hielt dadurch seine Hoffnungen auf eine Playoff-Teilnahme am Leben.

Mit jeweils 8:9-Siegen sind beide Teams nun auf Schützenhilfe angewiesen, da nur der Sieger der NFC South in die Playoffs einzieht. Tampa benötigt dafür am Sonntagabend einen Sieg der New Orleans Saints gegen die Atlanta Falcons oder ein Unentschieden, Carolina hofft auf die Falcons. Atlanta würde mit einem Sieg auch noch auf 8:9 Siege kommen, hat aber wegen der Direktbegegnungen keine Chance mehr auf die Playoffs. (riz/sda)

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Die Tabelle