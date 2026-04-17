Sunny Mehta neuer General Manager der Devils +++ Österreichs Ex-Goalie Manninger gestorben

Die New Jersey Devils mit ihrem Schweizer Trio haben einen neuen General Manager. Der Amerikaner Sunny Mehta tritt die Nachfolge seines vor zehn Tagen entlassenen Landsmanns Tom Fitzgerald an.
Für Mehta kommt die neue Aufgabe in der NHL einer Rückkehr gleich. Vor zwölf Jahren trat er bei den Devils die Stelle als Leiter der Analyse-Abteilung an. Dieses Amt hatte er während vier Saisons inne.
Der in der Nähe von Newark aufgewachsene Mehta wechselt von den Florida Panthers zu New Jersey. Für die Franchise aus Florida arbeitete er während sechs Jahren, die letzten drei als stellvertretender General Manager und ebenfalls als Chef-Analytiker. In den vergangenen zwei Saisons gewannen die Panthers den Stanley Cup. «Für einen Jungen aus New Jersey, der nur 20 Minuten entfernt in Totowa aufgewachsen ist, geht mit der neuen Anstellung ein Traum in Erfüllung», sagte der einstige Profi-Pokerspieler und Musiker.
Fitzgerald war während elf Jahren für die Devils mit der Schweizer Fraktion Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler tätig. General Manager war er während sechs Saisons. Die Devils beendeten die in der Nacht auf Freitag zu Ende gegangene Regular Season in der Eastern Conference auf Platz 13 und verpassten die Teilnahme an den Playoffs deutlich. (car/sda)
Für Mehta kommt die neue Aufgabe in der NHL einer Rückkehr gleich. Vor zwölf Jahren trat er bei den Devils die Stelle als Leiter der Analyse-Abteilung an. Dieses Amt hatte er während vier Saisons inne.
Der in der Nähe von Newark aufgewachsene Mehta wechselt von den Florida Panthers zu New Jersey. Für die Franchise aus Florida arbeitete er während sechs Jahren, die letzten drei als stellvertretender General Manager und ebenfalls als Chef-Analytiker. In den vergangenen zwei Saisons gewannen die Panthers den Stanley Cup. «Für einen Jungen aus New Jersey, der nur 20 Minuten entfernt in Totowa aufgewachsen ist, geht mit der neuen Anstellung ein Traum in Erfüllung», sagte der einstige Profi-Pokerspieler und Musiker.
Fitzgerald war während elf Jahren für die Devils mit der Schweizer Fraktion Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler tätig. General Manager war er während sechs Saisons. Die Devils beendeten die in der Nacht auf Freitag zu Ende gegangene Regular Season in der Eastern Conference auf Platz 13 und verpassten die Teilnahme an den Playoffs deutlich. (car/sda)
Nothing but blue skies and Sunny days ahead.— New Jersey Devils (@NJDevils) April 16, 2026
Jersey, we brought Sunny home.
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