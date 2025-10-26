Der brasilianische Teenager João Fonseca triumphiert an den Swiss Indoors in Basel und feiert den grössten Erfolg seiner noch jungen Karriere. Im Final bezwingt er den Spanier Alejandro Davidovich Fokina 6:3, 6:4.
Die Swiss Indoors haben einen jungen, aber würdigen Sieger, von dem man in der Zukunft grosse Dinge erwarten kann. In seinem zweiten Final auf der ATP Tour liess der 19-jährige Fonseca (ATP 46) dem sieben Jahre älteren Davidovich Fokina (ATP 18) in 1:25 Stunden keine Chance. (nih/sda)
