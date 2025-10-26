freundlich
Schweizer Noah Dettwiler hatte mehrere Herzstillstände

epa11204536 Swiss Moto3 rider Noah Dettwiler of CIP Green Power attends a photo session at the Motorcycling Grand Prix of Qatar at the Losail International Circuit in Doha, Qatar, 07 March 2024. The 2 ...
Noah Dettwiler befindet sich nach einem schweren Sturz im Spital.Bild: keystone

Vater berichtet: Schweizer Töfffahrer Dettwiler hatte mehrere Herzstillstände

Der Schweizer Töfffahrer Noah Dettwiler ist beim Moto3-Rennen in Sepang verunfallt. Der Solothurner wurde mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen, wo um sein Leben gekämpft wurde. Nun befinde er sich aber in stabilem Zustand.
26.10.2025, 12:0426.10.2025, 13:13

Noah Dettwiler befindet sich nach dem schweren Sturz beim Moto3-Rennen in Malaysia in stabilem Zustand. Dennoch sei die Situation noch ernst, wie der Vater des 20-Jährigen dem Blick berichtet. «Sie haben um sein Leben gekämpft», sagt Andy Dettwiler, der sich mit seiner Frau Nicole bereits auf dem Weg in Richtung Malaysia befinde.

Dettwiler wurde auf der Aufwärmrunde in Sepang in einen üblen Crash verwickelt. Er schien ein Problem mit seiner KTM zu haben und fuhr deshalb in langsamer Fahrt am Streckenrand. Da raste der spanische Weltmeister Jose Antonio Rueda heran, übersah den 20-Jährigen komplett und krachte mit voller Wucht ins Heck des Solothurners. Dettwiler flog von seinem Töff durch die Luft und prallte auf dem Asphalt auf. Danach wurden beide Fahrer ins Spital gefolgen.

Der Crash von Noah Dettwiler und Jose Antonio Rueda:

Video: watson

Der junge Schweizer verlor viel Blut, es kam zu mehreren Herzstillständen. Ausserdem zog sich Dettwiler einen offenen Bruch am Bein sowie Verletzungen an der Lunge und der Milz zu. Aktuell befinde er sich zwar in einem stabilen Zustand, jedoch sei es zu früh für eine Entwarnung, schreibt die Schweizer Tageszeitung. Dettwilers Team teilte mit, dass mehrere Operationen nötig seien. «Noah ist ein echter Kämpfer und das ganze Team steht hinter ihm.» Weitere Informationen werde es vorerst nicht geben.

Der 19-jährige Rueda kam hingegen glimpflich davon. Wie sein Team Red Bull KTM mitteilt, habe er eine gebrochene Hand und eine Gehirnerschütterung erlitten. (nih/sda)

