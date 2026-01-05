Tschechien, das an der U20-WM in den USA in den Viertelfinals die Schweiz aus dem Turnier geworfen hat, bodigte nun auch Kanada 6:4. Der Gegner im Final heisst Schweden, das sich 4:3 gegen Finnland durchsetzte.
Die Tschechen gingen 2:1, 3:2 und 4:3 in Führung, jedes Mal kassierten sie den Ausgleich gegen ein Kanada, das mehr Spielanteile hatte. Die Osteuropäer liessen sich nicht entmutigen: Gut eine Minute vor der Sirene gelang das 5:4, danach ein Empty-Netter zum Schlussresultat. (nih/sda)
