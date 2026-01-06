steht amin Marokko im Viertelfinal. Allerdings bekundeten die Nordafrikaner beim 3:1 gegeneinige Mühe, setzten sich in Agadir erst in der Verlängerung durch. Nach 90 Minuten lautete das Resultat 1:1.Die Tore der Ägypter in der Verlängerung erzielten Yasser Ibrahim (97.) und Starspieler Mohamed Salah (124.). Letzterer traf zum dritten Mal an diesem Turnier. Gegner im Viertelfinal ist der Sieger der Partie zwischen der Elfenbeinküste und Burkina Faso.bekundete im Achtelfinal gegenkeine Mühe und siegte 4:0. Nach 25 Minuten führte der Favorit dank Toren von Ademola Lookman (20.) und Victor Osimhen bereits 2:0. Letzterer erzielte in der 47. Minute auch das 3:0, das ebenso wie das 4:0 von Akor Adams (75.) von Lookman vorbereitet wurde. Nigeria trifft nun auf Algerien oder DR Kongo. (hkl/sda)