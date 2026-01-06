Die Schweiz trifft am United Cup in Australien nach der makellosen Vorrunde im Viertelfinal auf Argentinien, das sich als einer der besten Gruppenzweiten für die K.o.-Runde qualifiziert hat.
Belinda Bencic und Stan Wawrinka bekommen es am Mittwoch in ihren Einzeln in Perth voraussichtlich mit Solana Sierra (WTA 66) und Sebastian Baez (ATP 43) zu tun. Den anderen Viertelfinal in Perth bestreiten die USA und Griechenland. (riz/sda)
