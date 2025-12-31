DerLondon steigt in der englischenins neue Jahr. Arsenal deklassiert Verfolgerin der zweiten Halbzeit mitNach einer torlosen und enttäuschenden ersten Halbzeit drehte Arsenal nach der Pause auf: Innerhalb von vier Minuten brachten Gabriel und Zubimendi das Heimteam in Führung. Trossard und Gabriel Jesus erhöhten danach auf 4:0.Serien wurden fortgesetzt, aber eine riss: Wenn Arsenal in der Innenverteidigung mit Gabriel und Saliba antreten kann, dann gewinnt Arsenal. Die beiden spielten erstmals seit dem 8. November wieder zusammen im Abwehrzentrum. In sechs Partien mit Gabriel und Saliba feierte Arsenal sechs Siege und kassierte erst spät in der Nachspielzeit zum 1:4 das erste Gegentor in diesen sechs Partien. Unai Emery, der Trainer von Aston Villa, verlor hingegen erstmals ein Auswärtsspiel in Arsenals Stadion.Arsenal bleibt mit dem klaren Erfolg über den zweiten Verfolger Leader über Silvester in der Premier League. Manchester City kann am Donnerstag den Rückstand wieder um drei auf zwei Punkte verkürzen. City gastiert bei Granit Xhakas Sunderland. (riz/sda)