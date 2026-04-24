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Sportnews-Ticker: Union Berlin bleibt sieglos

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Union Berlin bleibt sieglos +++ FCZ-Frauen legen vor +++ Vaduz macht Druck auf Aarau

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
24.04.2026, 22:4024.04.2026, 22:40
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Union Berlin weiterhin sieglos
Die Trainerin Marie-Louise Eta kann die Sieglos-Serie von Union Berlin auch im zweiten Versuch nicht stoppen. Die Eisernen bleiben im Abstiegskampf. Union verlor am Freitagabend auswärts bei Leipzig 1:3. Damit warten die Berliner seit fünf Spielen auf einen Sieg. Die Leipziger bleiben mit dem fünften Sieg in Serie dagegen klar auf Kurs Königsklasse.

Max Finkgräfe (22. Minute) erzielte vor 47'800 Zuschauern die Führung, Romulo (25.) erhöhte umgehend. Nach dem Wechsel traf auch Ridle Baku (63.) für Leipzig. Immerhin gelang Danilho Doekhi in der 78. Minute der Anschlusstreffer. (abu/sda/dpa)


Vaduz setzt Aarau unter Druck
Leader Vaduz legte im Aufstiegsrennen der Challenge League wieder vor. Die Liechtensteiner siegten auswärts bei Stade Nyonnais 3:1. Aarau, das am Samstagabend auswärts gegen Wil spielt, kann mit einem Sieg in der Ostschweiz den Rückstand wieder auf zwei Punkte verkürzen.

Der Verteidiger Niklas Lang aus Deutschland mit seinem zweiten Saisontreffer sowie zweimal der Franzose Brian Beyer, der diesen April bereits zum fünften und sechsten Mal als Torschütze jubelte, sorgten für klare Verhältnisse. Den Ehrentreffer bekamen die Westschweizer erst in der Nachspielzeit durch ein Eigentor geschenkt. (abu/sda)


Die FCZ-Frauen legen vor
Die Frauen des FC Zürich gewannen zum Auftakt der Viertelfinals in der Super League das Hinspiel gegen die Grasshoppers 2:0. Die Deutsche Chiara Bücher und die österreichisch-schweizerische Doppelbürgerin Amelie Roduner trafen in der ersten Halbzeit.

Die Frauen von GC sind für das Rückspiel am 1. Mai gehörig unter Druck geraten. In der vergangenen Meisterschaft waren sie bis in den Final vorgestossen (Niederlage gegen die YB-Frauen). Nun müssen sie als Qualifikations-Vierte bereits in den Viertelfinals einen starken FCZ aus dem Weg räumen, um den Meistertraum am Leben zu erhalten. (abu/sda)

13. Saisontreffer für Itten
Cedric Itten erzielte sein 13. Saisontor für Fortuna Düsseldorf. Der Schweizer Mittelstürmer traf beim 3:1-Erfolg über Dynamo Dresden zum 1:0.

Düsseldorf kann den Sieg nach zuletzt fünf Niederlagen sehr gut gebrauchen. Die drei Zähler verschaffen im Abstiegskampf etwas Luft, die Gefahr ist aber noch längst nicht gebannt. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt nur zwei Zähler, zudem kann die Konkurrenz am Wochenende nachlegen. (abu/sda)


Kolumbianischer Radprofi stirbt nach Sturz in Frankreich
Nach einem Sturz bei einem Rennen in Frankreich kämpft ein kolumbianischer Radprofi mehrere Tage um sein Leben. Nun ist Cristian Camilo Muñoz gestorben. Der Sportler wurde 30 Jahre alt, wie der kolumbianische Radsport-Verband mitteilte. Der frühere Teamkollege von Tadej Pogacar starb den Folgen eines Sturzes, den er am vergangenen Samstag bei der Tour du Jura in Frankreich erlitten hatte.

Nach Angaben seines Teams Nu Colombia wurde Muñoz nach dem Unfall zunächst wegen einer Knieverletzung behandelt und anschliessend in eine Klinik im nordspanischen Oviedo verlegt. Dort wurde eine schwer zu kontrollierende Infektion festgestellt. Trotz medizinischer Versorgung verschlechterte sich sein Zustand und es kam zu Komplikationen, an denen er schliesslich starb. (abu/sda)


Carlos Alcaraz sagt French Open ab
Tennisstar Carlos Alcaraz wird seinen Titel bei den French Open in diesem Jahr nicht verteidigen können. Wie der spanische Weltranglistenzweite am Freitag in den Sozialen Netzwerken bekannt gab, zwingt ihn seine Handgelenksverletzung am rechten Arm zu einer längeren Pause.

«Angesichts der Ergebnisse der heute durchgeführten Tests haben wir beschlossen, dass es am sinnvollsten ist, Vorsicht walten zu lassen und nicht in Rom und bei den French Open anzutreten», schrieb der 22-Jährige in den Sozialen Netzwerken: «Es ist eine schwierige Zeit für mich, aber ich bin mir sicher, dass wir gestärkt daraus hervorgehen werden.» Er wolle nun zunächst die weitere Entwicklung abwarten und dann entscheiden, wann er auf den Court zurückkehren könne. (abu/t-online.de)


Endstation 2. Runde für Simona Waltert
Die 25-jährige Schweizerin Simona Waltert scheidet am WTA-1000-Turnier von Madrid nach zwei Siegen in der Qualifikation und dem Startsieg im Hauptfeld in der 2. Runde aus. Waltert unterliegt der Lettin Jelena Ostapenko mit 2:6, 5:7.

Waltert führte zwar in beiden Sätzen mit einem Break, verlor aber dennoch nach 98 Minuten gegen die French-Open-Siegerin von 2017. Simona Waltert hat vor vier Jahren zwei Top-50-Spielerinnen geschlagen. Seither verlor sie aber alle elf Duelle gegen Gegnerinnen aus den ersten 50 der Weltrangliste. (abu/sda)
Gianluca Prestianni für sechs Partien gesperrt
Der Argentinier Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon wird wegen «diskriminierenden Verhaltens» für sechs Partien gesperrt. Dies teilt die UEFA mit. Prestianni wurde vorgeworfen, in der Champions League im Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid den Brasilianer Vinicius rassistisch beleidigt zu haben.

Prestianni wurde fürs Rückspiel gesperrt und muss zwei weitere Spielsperren absitzen. Drei der sechs Sperren wurden auf Bewährung ausgesprochen. Die UEFA erachtete den Tatbestand der «Homophobie» wegen Zeugenaussagen als erwiesen. Prestianni hatte stets behauptet, keine rassistischen Kommentare abgegeben zu haben, Vinicius hätte ihn falsch verstanden. (abu/sda)
Allan McNish neuer Renndirektor von Audi
Nach dem überraschenden Abschied von Jonathan Wheatley als Teamchef des Formel-1-Rennstalls Audi wird Allan McNish Renndirektor. Das bestätigte der bayerische Automobilbauer mit der Team-Basis in Hinwil.

Der 56 Jahre alte Schotte war bis zuletzt Chef des Nachwuchsprogramms des deutschen Werksteams. McNish tritt seine neue Position ab dem Grand Prix von Miami in der kommenden Woche an. «Zu seinem Aufgabenbereich gehören sportliche Themen, die Abstimmung im Engineering, das Fahrermanagement, die Rennstrategie und die Abläufe in der Garage sowie mediale und partnerbezogene Aktivitäten an der Strecke», teilte Audi mit. McNish berichtet direkt an Teamchef und Projektleiter Mattia Binotto. (nih/sda/dpa)

Formel 1 kehrt nach Istanbul zurück
Die Formel-1-WM gastiert 2027 erstmals seit sechs Jahren wieder in der Türkei. Gefahren wird auf dem bewährten Istanbul Park Circuit, der bereits zwischen 2005 und 2011 sowie während der Pandemie-Jahre 2020 und 2021 Austragungsort des Grand Prix war.

Die Strecke am Bosporus, in Kurtköy etwa 50 km östlich von Istanbul im asiatischen Teil des Landes gelegen, gehört für zunächst fünf Jahre wieder zum Rennplan der Formel 1, wie die Verantwortlichen der Königsklasse mitteilten. Die legendäre Kurve 8 mit ihren vier Scheitelpunkten gilt als eine der anspruchsvollsten Passagen im Kalender. (nih/sda)
Zenhäusern und Ming-Nufer fliegen aus Swiss-Ski-Kader
Nach den schwachen Leistungen im letzten Winter sind Ramon Zenhäusern und Priska Ming-Nufer nicht mehr Teil des Swiss-Ski-Kaders. Damit erhalten sie vom Schweizer Skiverband keine Unterstützung mehr und müssen ihre Trainings und Reisen selbst finanzieren.

Der 33-jährige Zenhäusern hat eine sehr schwierige Saison hinter sich. In Adelboden wurde der Slalom-Spezialist zwar 15., ausserdem fuhr er drei weitere Male in die Punkte, insgesamt war es aber sein schwächster Winter seit elf Jahren. Die Olympischen Spiele verpasste der Walliser.

Die 34-jährige Ming-Nufer fuhr nur viermal in die Punkte, ihr Bestergebnis war ein 23. Platz in der Abfahrt von St. Moritz. Die Speedfahrerin hatte sich kurz vor dem Saisonende am Knie verletzt. (nih)
L.A. Kings mit dem Rücken zur Wand
Den Los Angeles Kings droht in den NHL-Playoffs das schnellstmögliche Ausscheiden. Das Team von Kevin Fiala, der noch immer verletzt fehlt, verlor in der Achtelfinalserie gegen die Colorado Avalanche vor Heimpublikum auch das dritte Spiel, und zwar 2:4.

Damit dürfen sich die Kalifornier in der Best-of-7-Serie keine weitere Niederlage mehr leisten, sonst ist die Saison zu Ende. Die vierte Partie findet am Sonntag erneut in Los Angeles statt. (nih/sda)
Stuttgart fordert Bayern München im deutschen Cupfinal
Der VfB Stuttgart steht erneut im Final des DFB-Pokals. Die Schwaben setzen sich im Halbfinal daheim gegen den SC Freiburg durch ein Tor in der 119. Minute mit 2:1 durch. Der zu Beginn der Verlängerung eingewechselte Portugiese Tiago Tomas traf mit dem Absatz herrlich zum Sieg . Den Final bestreitet der Titelverteidiger am 23. Mai in Berlin gegen Bayern München bestreitet.

Freiburg mit Johan Manzambi und dem spät eingewechselten Bruno Ogbus ging nach einer knappen halben Stunde durch Maximilian Eggestein in Führung. Nach der Pause wurde Stuttgart kontinuierlich stärker, kam durch Topskorer Deniz Undav in der 70. Minute zum Ausgleich und war auch in der Folge dominant. Zu einem Teileinsatz beim VfB Stuttgart kam ab der 113. Minute auch der Schweizer Luca Jaquez. (nih/sda)
Georgios Donis ist neuer Nati-Coach von Saudi-Arabien
Saudi-Arabien hat einen Nachfolger für den entlassenen Nationalcoach Hervé Renard gefunden. Der Grieche Georgios Donis unterschrieb einen Vertrag bis Juli 2027, wie der saudische Fussball-Verband mitteilte. Der 56-Jährige ist seit 2021 im Klubfussball Saudi-Arabiens tätig.

An der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) trifft Saudi-Arabien in der Vorrunde auf Spanien, Uruguay und die Kapverden. (sda/afp)

Schweizer Eishockey-Nati schlägt Ungarn problemlos
Das Eishockey-Nationalteam gewinnt in Biel das erste von nur zwei Heim-Länderspielen während der Vorbereitung auf die Heim-WM in Zürich und Freiburg problemlos mit 6:1 gegen Ungarn. Am Freitag stehen sich die beiden Teams nochmals in Biel gegenüber. Die Schweiz führte schon nach neun Minuten 3:0. (sda)

Marwin Hitz beendet seine Karriere nach der Saison
Marwin Hitz zieht nach dieser Saison einen Schlussstrich unter seine Spielerkarriere. Der 38-jährige Goalie des FC Basel wird damit am 17. Mai in Lugano sein letztes Spiel bestreiten, wie sein Klub mitteilt.

Bereits Mitte Januar hatte Hitz bekannt gegeben, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem FCB nicht verlängern würde. Der Ostschweizer steht seit 2022 am Rheinknie zwischen den Pfosten und gewann 2025 mit den Baslern das Double.

Den grössten Teil seiner Karriere bestritt Hitz in Deutschland. Er spielte in der Bundesliga für Wolfsburg, Augsburg und Borussia Dortmund, wobei er oft die Rolle des Ersatzkeepers inne hatte. Für die Schweiz bestritt er 2015 seine einzigen beiden Länderspiele.

Neben der Super League und dem Cup im letzten Jahr mit dem FCB gewann Hitz die deutsche Meisterschaft mit Wolfsburg (2009 als dritter Goalie) und den deutschen Pokal 2021 mit Dortmund. Eine bemerkenswerte persönliche Auszeichnung erhielt der St. Galler im Februar 2015 mit dem vom deutschen Fernsehen vergebenen «Tor des Monats»: Damals traf Hitz in der Bundesliga für Augsburg gegen Leverkusen in der 94. Minute nach einem Eckball mit einem Schuss aus der Drehung zum 2:2-Schlussstand. (sda/vro)

Filip Zadina nicht schwer verletzt – doch ein Einsatz bleibt offen
Der HCD-Stürmer Filip Zadina wurde am Mittwochabend in Spiel 3 zum Opfer einer Attacke von Fribourgs Lucas Wallmark. Die Schiedsrichter ahndeten den Stockschlag nicht, doch wurde der Schwede nachträglich gebüsst. Eine Sperre blieb dem Fribourger erspart, er kann am Freitag in Spiel 4 also spielen. Noch unsicher ist ein Einsatz von Zadina. Wie Eismeister Zaugg weiss, sei der 26-jährige Tscheche zwar nicht schwer verletzt, doch werde Trainer Josh Holden den definitiven Entscheid erst nach dem Morgentraining fällen. (nih)
Gottéron atmet auf: Busse, aber keine Sperre gegen Wallmark
Yamal und Güler bis zur WM out
Lamine Yamal fällt mit einer Oberschenkelverletzung im linken Bein aus. Wie der FC Barcelona am Mittwoch mitteilte, kann der Spanier in dieser Saison nicht mehr ins Liga-Geschehen eingreifen. Für die WM sollte der 20-Jährige laut seinem Klub wieder zur Verfügung stehen.

Yamal zog sich die Verletzung am Dienstagabend zu. Im Heimspiel gegen Celta Vigo verwandelte er in der 40. Minute einen Penalty, nachdem er selbst gefoult worden war. Danach legte er sich noch im Strafraum auf den Boden und musste ausgewechselt werden. (ram/sda)

Auch Real Madrid vermeldete zwei Verletzungsfälle. Spielmacher Arda Güler und Verteidiger Eder Militão fallen mit Oberschenkelproblemen aus. Der Klub machte keine Angaben zur Dauer der Absenz. Gemäss der Sportzeitung «Marca» kommen sowohl der Türke als auch der Brasilianer in dieser Saison für Real Madrid nicht mehr zum Einsatz. (ram/sda)
Schweiz im BJK-Cup gegen Thailand
Die Schweiz muss in den Playoffs des Billie Jean King Cup gegen Thailand ran. Diese werden vom 20. bis zum 22. November ausgetragen und finden auswärts statt.

Für die Schweizerinnen um Belinda Bencic geht es darum, den Verbleib unter den besten Nationen der Welt zu sichern. Die beste Thailänderin ist derzeit Lanlana Tararudee (WTA 113). (ram/sda)
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