Captain Granit Xhaka unterlag am Freitagabend mit Sunderland im Schweizer Premier-League-Duell gegen das von den Buchmachern schwächer eingestufte Nottingham Forest mit Ersatzspieler Dan Ndoye 0:5 und kassierte somit die höchste Saisonniederlage.
Sunderland verliert nach zuletzt zwei Pleiten den Anschluss an die europäischen Startplätze für die kommende Saison. Der Rückstand beträgt nun drei Zähler. (abu/sda)
Sunderland verliert nach zuletzt zwei Pleiten den Anschluss an die europäischen Startplätze für die kommende Saison. Der Rückstand beträgt nun drei Zähler. (abu/sda)