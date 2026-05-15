Der italienische Aussenseiter Davide Ballerini gewinnt die 6. Etappe des Giro d'Italia in Neapel. Wieder machte den endschnellsten Fahrern ein Sturz einen Strich durch die Rechnung. Auf feuchtem Kopfsteinpflaster rutschten in der letzten Kurve vor der Zielgeraden die Sprintstars Dylan Groenewegen und Jonathan Milan sowie gut ein Dutzend weitere Fahrer weg.



Innen schlüpften Davide Ballerini und Jasper Stuyven, die eigentlich Anfahrer für die Sprinter sind, durch. Der 31-jährige Italiener blieb knapp vorne, feierte seinen ersten Sieg bei einer der grossen Rundfahren und sorgte für den ersten Etappensieg für Italien im diesjährigen Giro.



Die Gesamtwertung führt weiter der Portugiese Afonso Eulalio an. Am Freitag könnte seine Fahrt in Rosa aber enden, wenn es auf der siebten Etappe hinauf zum legendären Blockhaus geht. Über 13,6 Kilometer wartet eine durchschnittliche Steigung von 8,4 Prozent. Jan Christen, der mit dem Feld ins Ziel kam, bleibt als Siebter mit gut sechs Minuten Rückstand bester Schweizer. (nih/sda)