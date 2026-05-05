Simona Waltert und Rebeka Masarova qualifizieren sich für das Hauptfeld des Sandplatzturniers in Rom. In der zweiten und letzten Runde der Qualifikation kam es zu einem Schweizer Duell, das Masarova (WTA 160) nach einem Steigerungslauf gegen Jil Teichmann (WTA 196) 1:6, 6:1, 6:1 für sich entschied.
Waltert (WTA 91) stand gegen die Chinesin Yuan Yue (WTA 115) mehrmals vor dem Aus. Im entscheidenden dritten Satz lag die Bündnerin 3:5 zurück und wehrte vier Matchbälle ab. Dank grosser Willensleistung gewann sie vier Games in Serie und erreichte damit erstmals das Hauptfeld des WTA-1000-Turniers in der italienischen Hauptstadt.
Damit sind vier Schweizerinnen in Rom vertreten. Belinda Bencic (WTA 12), die nach einem Freilos in der 2. Runde auf die frühere US-Open-Siegerin Bianca Andreescu aus Kanada trifft, sowie Viktorija Golubic (WTA 90) standen direkt im Hauptfeld. (riz/sda)
Waltert (WTA 91) stand gegen die Chinesin Yuan Yue (WTA 115) mehrmals vor dem Aus. Im entscheidenden dritten Satz lag die Bündnerin 3:5 zurück und wehrte vier Matchbälle ab. Dank grosser Willensleistung gewann sie vier Games in Serie und erreichte damit erstmals das Hauptfeld des WTA-1000-Turniers in der italienischen Hauptstadt.
Damit sind vier Schweizerinnen in Rom vertreten. Belinda Bencic (WTA 12), die nach einem Freilos in der 2. Runde auf die frühere US-Open-Siegerin Bianca Andreescu aus Kanada trifft, sowie Viktorija Golubic (WTA 90) standen direkt im Hauptfeld. (riz/sda)