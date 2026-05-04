Hegseth: Waffenstillstand mit Iran hält trotz Provokationen

Der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran ist vier Wochen alt und zeigt deutliche Risse. Die gegenseitige Druckpolitik beider Seiten gefährdet ihn zunehmend.
Nach dem Waffenstillstand öffnete sich kurzzeitig ein diplomatisches Fenster. Amerikanische und iranische Vertreter trafen sich in Islamabad zu Gesprächen – ohne Ergebnis. Pakistan versucht seither, den Prozess wieder in Gang zu bringen, bislang ohne Erfolg. Beide Seiten wollen zwar eine Einigung, verfolgen aber unterschiedliche Vorstellungen und halten an ihren roten Linien fest. Solange keine Seite zu Konzessionen bereit ist, bleibt ein Rückfall in offene Kampfhandlungen jederzeit möglich.
Das Risiko von Fehlwahrnehmungen und Fehlkalkulationen ist hoch – beides klassische Mechanismen, durch die Krisen eskalieren. Die Entscheidung der USA, zwei Handelsschiffe durch die Strasse von Hormus zu eskortieren, musste zwangsläufig eine iranische Reaktion provozieren. Ob es dabei bleibt oder ob weitere Aktionen und Gegenreaktionen den Konflikt wieder in einen Vollkrieg treiben, ist die drängende Frage der Woche. (mke)
Nach dem Waffenstillstand öffnete sich kurzzeitig ein diplomatisches Fenster. Amerikanische und iranische Vertreter trafen sich in Islamabad zu Gesprächen – ohne Ergebnis. Pakistan versucht seither, den Prozess wieder in Gang zu bringen, bislang ohne Erfolg. Beide Seiten wollen zwar eine Einigung, verfolgen aber unterschiedliche Vorstellungen und halten an ihren roten Linien fest. Solange keine Seite zu Konzessionen bereit ist, bleibt ein Rückfall in offene Kampfhandlungen jederzeit möglich.
Das Risiko von Fehlwahrnehmungen und Fehlkalkulationen ist hoch – beides klassische Mechanismen, durch die Krisen eskalieren. Die Entscheidung der USA, zwei Handelsschiffe durch die Strasse von Hormus zu eskortieren, musste zwangsläufig eine iranische Reaktion provozieren. Ob es dabei bleibt oder ob weitere Aktionen und Gegenreaktionen den Konflikt wieder in einen Vollkrieg treiben, ist die drängende Frage der Woche. (mke)