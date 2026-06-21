Die Schweizer Downhill-Fahrerinfeiert beiminbelegt und damit den zweiten Podestplatz ihrer Karriere gefeiert. Die aktuelle Europameisterin setzte mit ihrer Fahrt zunächst die Bestzeit und durfte beim Heimrennen lange auf ihren ersten Weltcupsieg hoffen. Zahlreiche Konkurrentinnen scheiterten an ihrer Marke.Erst die als Letzte gestartete Amerikanerinverdrängte Baumann noch. Newkirk, die seit ihrer Kindheit in der Schweiz lebt, nahm der Schweizerin sechs Zehntel ab und entschied das Rennen im Schlussabschnitt zu ihren Gunsten. Damit bleibt ein Schweizer Sieg beim Frauen-Downhill in Lenzerheide auch nach der zehnten Austragung aus. Baumann ist die dritte Schweizerin mit einem Podestplatz in Lenzerheide.Bei den Männern ging kein Schweizer an den Start. Wie schon vor einer Woche in Leogang siegte der Kanadier, der auch die Führung in der Gesamtwertung übernahm. (riz/sda)