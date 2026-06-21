Der Amerikaner Wyndham Clark baut seinen Vorsprung am US Open am Samstag auf sechs Schläge aus. Scottie Scheffler rückt auf den 2. Platz vor.
Der 32-jährige Clark besitzt damit beste Chancen auf seinen zweiten Sieg am US Open nach 2023. Nur ein Spieler - Greg Norman am Masters 1996 - hat jemals ein Major-Turnier mit einem Vorsprung von sechs oder mehr Schlägen vor dem Finaltag aus der Hand gegeben. (car/sda/afp)
Der 32-jährige Clark besitzt damit beste Chancen auf seinen zweiten Sieg am US Open nach 2023. Nur ein Spieler - Greg Norman am Masters 1996 - hat jemals ein Major-Turnier mit einem Vorsprung von sechs oder mehr Schlägen vor dem Finaltag aus der Hand gegeben. (car/sda/afp)