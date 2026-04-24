Drohender Ölmangel: Bauern wollen Ferienflüge einschränken

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Bis Ende April reicht das Öl in der Schweiz noch aus. Sollte der Krieg im Iran und damit die Blockade der Strasse von Hormus andauern, wird es im Mai bereits knapp – dann müsste der Bund die Pflichtlager freigeben. Besonders kritisch ist die Lage beim Kerosin, da der aktuelle Bestand im Pflichtlager nicht einmal für drei Monate reicht.

Die Bauern im Nationalrat fordern nun, den Flugtourismus einzuschränken. Das berichtet Nau. Die Landwirtschaft sei auf Diesel und Öl angewiesen, etwa für Traktoren, Erntemaschinen und Gewächshäuser.

Insbesondere Kerosin lasse sich gut sparen, sagt Grünen-Nationalrat Kilian Baumann, der einen Biohof führt, gegenüber dem Onlineportal. Es sei nicht nötig, «so viel herumzufliegen, wie es aktuell der Fall ist», findet Baumann. Daher sollten seiner Meinung nach Ferienflüge teurer werden.

Nationalrat Kilian Baumann (Grüne) macht sich Sorgen um die Verteilung des Öls. Bild: keystone

Auch SVP-Nationalrat und Landwirt Thomas Knutti sieht Einschränkungspotenzial beim Flugverkehr und appelliert an die Eigenverantwortung. «Sparen sollte man Öl dort, wo es am wenigsten wehtut», sagt Knutti gegenüber Nau.

SVP-Nationalrat Thomas Knutti warnt angesichts der nächsten Erntezeit. Bild: keystone

Der Bund kann die Bevölkerung bei Notwendigkeit dazu aufrufen, freiwillig Energie zu sparen. Bei anhaltender Knappheit könnte der Bund den Kerosinverbrauch aber auch einschränken und Prioritäten setzen, etwa zugunsten von Rettungs- oder Suchflügen. Ferienflüge wären dann nicht mehr möglich. (hkl)