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Schweizer WM-Gegner USA mit nur einem Olympiasieger – aber viel Talent

epa12769058 Gold medalist Matthew Tkachuk of USA poses on the ice after the medal ceremony for the Men&#039;s Ice Hockey at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games in Milano, Italy, 22 February 2 ...
Von den Olympiasiegern ist nur Matthew Tkachuk mit dabei.Bild: keystone

Nati-Gegner USA kommt mit nur einem Olympiasieger – und ist doch gefährlich

Der erste Schweizer WM-Gegner USA tritt mit einem Team an, in dem die grossen Namen weitgehend fehlen. Das amerikanische System bringt jedoch viele Talente hervor. Entsprechend ist auch mit dem Titelverteidiger zu rechnen.
15.05.2026, 14:0315.05.2026, 14:03
sascha fey / keystone-sda

Im vergangenen Jahr holten die Amerikaner erstmals seit 1960 wieder WM-Gold im Eishockey – und dies mit dem jüngsten Team des Turniers. Das kommt nicht von ungefähr. 1996 startete USA Hockey das National Team Development Program, das die besten U17- und U18-Spieler des Landes in einem Vollzeitprogramm zusammenzieht. Dabei wird der Fokus weniger auf Resultate gelegt, sondern vielmehr auf die Entwicklung der Spieler. So werden sie früh an ein professionelles Umfeld herangeführt und sie profitieren von perfekten Bedingungen.

2004 gewannen die USA erstmals seit Einführung dieses Programms den Titel an einer U20-WM. Seither kamen weitere sechs Goldmedaillen hinzu. Nur Kanada war in dieser Zeitspanne auf dieser Stufe erfolgreicher (zehn Titel).

epa12619291 Selects&#039; Gavin Mc Carthy and the team after losing the Spengler Cup finals ice hockey match between US Collegiate Selects and HC Davos, in Davos, Switzerland, 31 December 2025. EPA/ME ...
Am Spengler Cup begeisterten die US-College-Talente das Publikum.Bild: keystone

Ein weiterer grosser Faktor ist das College-System. Wie gut die dortigen Spieler ausgebildet sind, bekamen die Zuschauer des letztjährigen Spengler Cups in Davos zu sehen, als die zusammengestellte Auswahl «US Collegiate Selects» begeisternde Auftritte zeigte und den Final erreichte, der gegen den Gastgeber 3:6 verloren ging. Trainer Guy Gadowsky sagte damals zu Keystone-SDA: «Wenn Schweizer in diese Liga gehen wollen, würde ich ihnen auf jeden Fall dazu raten, denn sie ist auch für die persönliche Entwicklung sehr hilfreich. Ich denke, es ist eine der besten Ausbildungen, die man bekommen kann.»

Analyse
Die Nati startet als WM-Mitfavorit – so gut sind ihre Gegner in der Vorrunde

Im Februar in Mailand gewannen die Amerikaner dank eines 2:1-Siegs nach Verlängerung gegen das kanadische Starensemble auch Olympia-Gold. Allerdings ist vom damaligen Team im vorläufigen Kader einzig Matthew Tkachuk an der WM mit dabei. Von der letztjährigen WM-Mannschaft nehmen bloss Mason Lohrei und Isaac Howard teil. Zur Equipe gehören auch drei Spieler aus Universitätsteams. Das Kader ist im Vergleich zum vergangenen Jahr auf dem Papier deutlich schwächer besetzt.

Team USA poses after winning the final match between United States and Switzerland at the ice hockey world championships in Stockholm, Sweden, Sunday, May 25, 2025. (AP Photo/Petr David Josek) APTOPIX ...
Die USA wollen ihren Titel mit einem fast komplett neuen Team verteidigen.Bild: keystone

Im einzigen Testspiel vor der WM siegten die USA gegen Deutschland 5:2. «Auch wenn es nicht die Topnamen wie an den Olympischen Spielen sind, sind es sehr, sehr gute Spieler», sagt der Schweizer Trainer Jan Cadieux über die amerikanische Mannschaft. «Man kennt ihren Kampfgeist. Aber wir werden uns auf uns konzentrieren.» (nih/sda)

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