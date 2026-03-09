freundlich15°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Irak beantragt eine Verschiebung der Playoffs

epa12534110 The starting eleven of Iraq pose for the team picture before the FIFA World Cup 26 AFC qualifier play-off 2nd leg between Iraq and the United Arab Emirates in Basra, Iraq, 18 November 2025 ...
Die irakische Nationalmannschaft steht vor Problemen.Bild: keystone

Keine Flugreisen möglich: Irak beantragt eine Verschiebung der WM-Playoffs

Zum ersten Mal seit vierzig Jahren möchte sich die irakische Fussballnationalmannschaft für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Allerdings gibt es wegen des Iran-Konflikts grosse logistische Probleme für die Iraker.
09.03.2026, 14:2909.03.2026, 14:29

Der Krieg im Iran könnte auch zum grossen Problem für die Nationalmannschaft des Iraks werden. Die Iraker treffen Ende März in Mexiko entweder auf Bolivien oder Suriname und werden dann in einem entscheidenden Spiel um eines der letzten WM-Tickets spielen. Allerdings haben die Iraker nun einen Antrag gestellt, um die Partie zu verschieben.

Durch den Iran-Konflikt ist der Luftraum über dem Irak aktuell gesperrt. Momentan befindet sich das halbe Team in der irakischen Hauptstadt Bagdad und auch beim Nationaltrainer gibt es ein Problem. Graham Arnold kann aufgrund von Luftraumsperrungen aktuell die Vereinigten Arabischen Emirate nicht verlassen.

epa12534545 Iraq head coach Graham James Arnold looks on before the FIFA World Cup 26 AFC qualifier play-off 2nd leg between Iraq and the United Arab Emirates in Basra, Iraq, 18 November 2025. EPA/CEE ...
Der irakische Nationaltrainer Graham Arnold.Bild: keystone

Arnold sagte gegenüber der australischen Nachrichtenagentur AAP: «Eine Verschiebung würde uns Zeit geben, uns angemessen vorzubereiten. Bitte helfen Sie uns bei diesem Spiel, denn wir haben momentan grosse Schwierigkeiten, unsere Spieler aus dem Irak herauszuholen.» Zum letzten Mal nahmen die Iraker im Jahr 1986 an einer WM teil. «Wir brauchen unser bestes Team, für das Land ist es das grösste Spiel seit 40 Jahren», stellte Arnold klar.

Wie der «Guardian» berichtet, haben sich die FIFA und der irakische Verband bereits zusammen unterhalten und der Weltverband hatte auch bereits einen Vorschlag: Die Spieler könnten mit dem Auto bis in die Türkei fahren und dann einen Flug nach Mexiko nehmen. Allerdings dauert die Autofahrt 25 Stunden. Arnold stellt sich gegen diese Variante und erlaubt den Spielern die Reise auf dem Landweg nicht.

Buenos Aires, Argentina, MAS Monumental Stadium Bolivia� s Team - FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Qualifier - Argentina v Bolivia - MAS Monumental Stadium Tue 15 Oct 2024 Patricia ...
Bolivien könnte der Gegner der Iraker sein.Bild: www.imago-images.de

Dies ist allerdings nicht das einzige Problem der Iraker. Aktuell sind mehrere Botschaften geschlossen und dadurch gibt es Schwierigkeiten beim Beantragen eines Einreisevisums für Mexiko. Wie gross die Chancen auf eine Verschiebung der Partie sind, kann bisher nicht eingeschätzt werden.

Die Partien der interkontinentalen Playoffs finden in Guadalajara und Monterrey statt. Neben dem Irak, Suriname und Bolivien kämpfen auch noch Neukaledonien, Jamaika und DR Kongo um einen WM-Platz. (riz)

Spielerinnen sollen Hilfezeichen gezeigt haben – Sorgen um iranisches Frauenteam
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 44
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Curaçao: Erste WM-Teilnahme
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Amateurfussballer schiessen aus Versehen Möwe aus der Luft – und beleben sie dann wieder
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Mercedes dominiert Saisonstart in Melbourne – ausgerechnet Piastri mit Mega-Bock
Mercedes feiert beim Auftakt der Formel-1-Saison 2026 in Melbourne einen Doppelerfolg. Der aus der Pole-Position gestartete George Russell siegt im Grand Prix von Australien vor Teamkollege Kimi Antonelli.
Dahinter folgten auf den Rängen 3 und 4 Charles Leclerc und Rekordweltmeister Lewis Hamilton in den Ferrari. Der Monegasse und der Engländer hatten das erste Rennen nach der grossen Regelrevolution nach einem starken Beginn zwischenzeitlich sogar angeführt, ab Rennhälfte übernahm Russell jedoch wieder die Führung und gab diese bis zum Schluss nicht mehr ab.
Zur Story