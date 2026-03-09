Die irakische Nationalmannschaft steht vor Problemen. Bild: keystone

Keine Flugreisen möglich: Irak beantragt eine Verschiebung der WM-Playoffs

Zum ersten Mal seit vierzig Jahren möchte sich die irakische Fussballnationalmannschaft für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Allerdings gibt es wegen des Iran-Konflikts grosse logistische Probleme für die Iraker.

Der Krieg im Iran könnte auch zum grossen Problem für die Nationalmannschaft des Iraks werden. Die Iraker treffen Ende März in Mexiko entweder auf Bolivien oder Suriname und werden dann in einem entscheidenden Spiel um eines der letzten WM-Tickets spielen. Allerdings haben die Iraker nun einen Antrag gestellt, um die Partie zu verschieben.

Durch den Iran-Konflikt ist der Luftraum über dem Irak aktuell gesperrt. Momentan befindet sich das halbe Team in der irakischen Hauptstadt Bagdad und auch beim Nationaltrainer gibt es ein Problem. Graham Arnold kann aufgrund von Luftraumsperrungen aktuell die Vereinigten Arabischen Emirate nicht verlassen.

Der irakische Nationaltrainer Graham Arnold. Bild: keystone

Arnold sagte gegenüber der australischen Nachrichtenagentur AAP: «Eine Verschiebung würde uns Zeit geben, uns angemessen vorzubereiten. Bitte helfen Sie uns bei diesem Spiel, denn wir haben momentan grosse Schwierigkeiten, unsere Spieler aus dem Irak herauszuholen.» Zum letzten Mal nahmen die Iraker im Jahr 1986 an einer WM teil. «Wir brauchen unser bestes Team, für das Land ist es das grösste Spiel seit 40 Jahren», stellte Arnold klar.

Wie der «Guardian» berichtet, haben sich die FIFA und der irakische Verband bereits zusammen unterhalten und der Weltverband hatte auch bereits einen Vorschlag: Die Spieler könnten mit dem Auto bis in die Türkei fahren und dann einen Flug nach Mexiko nehmen. Allerdings dauert die Autofahrt 25 Stunden. Arnold stellt sich gegen diese Variante und erlaubt den Spielern die Reise auf dem Landweg nicht.

Bolivien könnte der Gegner der Iraker sein. Bild: www.imago-images.de

Dies ist allerdings nicht das einzige Problem der Iraker. Aktuell sind mehrere Botschaften geschlossen und dadurch gibt es Schwierigkeiten beim Beantragen eines Einreisevisums für Mexiko. Wie gross die Chancen auf eine Verschiebung der Partie sind, kann bisher nicht eingeschätzt werden.

Die Partien der interkontinentalen Playoffs finden in Guadalajara und Monterrey statt. Neben dem Irak, Suriname und Bolivien kämpfen auch noch Neukaledonien, Jamaika und DR Kongo um einen WM-Platz. (riz)