Tom Lüthi muss das Feld von hinten aufrollen, wenn er in seinem zweitletzten Karriere-GP punkten will. Der Berner steht in der Moto2-Startaufstellung in Portimão als 24. nur in der achten Reihe. Die Pole-Position für den Grand Prix der Algarve sicherte sich der Spanier Raul Fernandez.



Auch in der MotoGP-Klasse war der WM-Zweite im Qualifying der Schnellste. Der Italiener Francesco Bagnaia steht im fünften Rennen in Serie auf der Pole-Position. Der bereits als Weltmeister feststehende Franzose Fabio Quartararo musste sich mit Startplatz 7 begnügen. (ram/sda)

Bild: keystone