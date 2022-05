Die Golden State Warriors stehen nach zwei schwächeren Jahren vor der Rückkehr in die Playoff-Halbfinals der NBA. Der sechsfache Champion gewann 101:98 gegen die Memphis Grizzlies, die ohne ihren Star Ja Morant antreten mussten, und führen in der Best-of-7- Serie mit 3:1. Mit einem weiteren Erfolg können die Warriors am Mittwoch in Memphis in den Conference Final einziehen.



2:2 unentschieden steht es hingegen im Osten zwischen den Boston Celtics und den Milwaukee Bucks. Die Celtics glichen auswärts durch einen 116:108-Sieg aus und könnten nun zuhause erstmals in der Serie in Führung gehen. (pre/sda)