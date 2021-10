Belinda Bencic gehört in der WTA-Weltrangliste wieder den besten zehn an. Die Olympiasiegerin macht zwei Ränge gut und liegt nun auf Platz 10. Zum erlauchten Kreis der Top 10 hatte Bencic letztmals vor einem Jahr gezählt. Ihre bisher beste Platzierung erreichte sie im Februar vergangenen Jahres. Damals war sie während einer Woche die Nummer 4 der Welt.



Bei den Männern kehrte Henri Laaksonen in die ersten 100 zurück. Der Schaffhauser verbesserte sich im Ranking dank dem Gewinn des Challenger-Turniers in Orléans in Frankreich um 20 Positionen auf Platz 98. Unter den besten 100 Spielern hatte sich Laaksonen zum zuvor letzten Mal vor gut zwei Jahren befunden. Mitte Juli 2019 lag er an 93. Stelle, womit er den persönlichen Bestwert egalisierte. (ram/sda)

Bild: keystone