Die am 17. Dezember positiv auf Covid-19 getestete Lara Gut-Behrami kehrt am Wochenende in den Weltcup zurück. Die Tessinerin steht im Aufgebot von Swiss-Ski für den Riesenslalom vom Samstag im slowenischen Kranjska Gora.



Da ein Test am 27. Dezember ebenfalls positiv ausfiel, verlängerte sich die Pause von Gut-Behrami bis ins neue Jahr. In Kranjska Gora wird am Sonntag auch ein Slalom ausgetragen. (dab/sda)

Bild: keystone