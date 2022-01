Fünf Spiele von Fribourg-Gottéron sind verschoben worden, nachdem die Mannschaft in Quarantäne musste. Betroffen sind die Partien gegen Lausanne am Freitag und bei Ambri-Piotta am Samstag sowie nächste Woche die Spiele gegen Genève-Servette, Davos und auswärts gegen Biel.



Ausserdem hat die Liga die am letzten Dienstag verschobene Partie zwischen Genève-Servette und Ambri-Piotta neu angesetzt. Sie findet am Freitag, 7. Januar, statt. (dab/sda)

Bild: keystone