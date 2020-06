Sport

Napoli trotz Eriksen-Künststück im Coppa-Final +++ Djokovic siegt an der Adria Tour

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Napoli trotz Eriksen-Künststück im Coppa-Final

Napoli ist Juventus Turin in den Final der Coppa Italia gefolgt. Den Süditalienern reicht gegen Inter Mailand nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel ein 1:1-Unentschieden. Dabei stellt Christian Eriksen das Duell bereits nach zwei Minuten auf Null: Der Däne bringt einen Eckball von links mit viel Schnitt zur Mitte, Napoli-Keeper David Ospina lässt sich überraschen und muss die Kugel durch seine Beine passieren lassen.

Napoli findet aber noch vor der Pause eine Antwort: Dries Mertens vollendet in der 41. Minute einen Konter nach perfektem Zuspiel von Lorenzo Insigne zum 1:1-Ausgleich. Die Schlussoffensive von Inter bleibt unbelohnt. Am nächsten kommt Eriksen nach einer Traumkombination dem Lucky Punch, doch Ospina reagiert glänzend. (pre)

Djokovic siegt an der Adria Tour

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic gewinnt seinen ersten Ernstkampf seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie.Der Serbe setzte sich im Rahmen der Adria Tour, die er selber initiiert hat, gegen Landsmann Viktor Troicki 4:1, 4:1 durch. Der Österreicher Dominic Thiem (ATP 3) hat bereits zwei Gruppenspiele in Belgrad hinter sich und beide siegreich gestaltet. Gegen den Einheimischen Dusan Lajovic musste er allerdings drei Matchbälle abwehren. Der Deutsche Alexander Zverev (ATP 7) hatte gegen den Serben Filip Krajinovic einen Matchball gegen sich.

Von speziellen Hygienemassnahmen war im «Novak Tennis Center» nichts zu sehen. Die Tribünen um den Sandplatz waren bei schönstem Wetter gut besetzt, es gab Umarmungen und den Handschlag am Netz sowie Ballkinder. In Serbien sind Sportveranstaltungen mit Zuschauern seit dem 1. Juni wieder erlaubt. Derweil wurde die in Montenegro geplante dritte Station der Adria Tour wegen Reiserestriktionen aufgrund der aktuellen Situation abgesagt. (pre/sda)

Bild: keystone

Blatter Ziel einer neuen Untersuchung

Der ehemalige FIFA-Präsident Sepp Blatter wird erneut von der Justiz ins Visier genommen. Die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt gegen den 84-jährigen Walliser wegen einer Zahlung der FIFA im Jahr 2010 von einer Million Dollar an den Verband von Trinidad und Tobago. Das geht aus einem Dokument hervor, von dem die Nachrichtenagentur AP Kenntnis hat.

Die Zahlung erfolgte gemäss dem Bericht ohne Zinsen und wurde später als eine Art Geschenk erlassen. Blatter, der am 2. Juni 2015 das Amt als FIFA-Präsident auf Druck der USA abgab, hat stets bestritten, in die Finanzskandale der FIFA in den letzten Jahren verwickelt zu sein. (pre/sda)

Bild: keystone

Bencic triumphiert in der Slowakei

Belinda Bencic gewinnt mit Slovan Bratislava die slowakische Extraliga, ein Pendant zum Schweizer Interclub. Die Ostschweizerin nutzt die Gelegenheit, um nach langer Zeit etwas Matchpraxis zu sammeln. Die Teilnahme am Mannschaftswettbewerb ergab sich durch den Umstand, dass Bencic die corona-bedingte Turnierpause mit ihrem Freund und Fitnesscoach Martin Hromkovic in Bratislava verbringt. Anpassungsschwierigkeiten bekundete die 23-jährige Ostschweizerin sowohl auf wie auch neben dem Platz keine. Bencic, deren Eltern aus der Slowakei stammen, spricht fliessend slowakisch.

Bei ihren drei Einzel-Einsätzen wurde die Weltnummer 8 lediglich von Anna Karolina Schmiedlova (WTA 181) ernsthaft getestet. Letztlich setzte sich die Schweizerin im Tiebreak des Entscheidungssatzes durch. Gegen Laura Svatikova (WTA 1173) und Tereza Mihalikova (WTA 544) gab Bencic nur zwei Games ab. Noch ist offen, wann Bencic auf Stufe WTA wieder Wettkämpfe bestreiten kann. Die Tour ist seit Anfang März und noch mindestens bis Ende Juli unterbrochen. In den kommenden Tagen werden weitere Entscheide erwartet, wie es weiter geht. (pre/sda)

Bundesliga verliert 150 Millionen Euro an TV-Geldern

Die deutsche Bundesliga verliert nach einem Bericht des Magazins «Kicker» wegen der Coronavirus-Pandemie 150 Millionen Euro an TV-Geldern. Statt mit Zahlungen in Höhe von 1,35 Milliarden Euro aus dem laufenden Medienvertrag sollen die 36 Vereine der Bundesliga und der 2. Bundesliga in der Saison 2020/2021 nur mit 1,2 Milliarden Euro kalkulieren können, berichtet das Magazin und bezieht sich auf einen Brief, den die Finanz-Kommission der Deutschen Fussball Liga (DFL) am Freitag an die Klubs aus den höchsten zwei Spielklassen verschickt hat.

Nach dem durch die Corona-Pandemie bedingten Unterbruch des Spielbetriebs hatte es Probleme mit der Auszahlung der TV-Gelder gegeben. Ende April hatte sich die DFL nach Aussagen ihres Geschäftsführers Christian Seifert mit «fast allen» Medienpartnern auf eine Vorauszahlung der noch ausstehenden Prämien geeinigt. Im Zuge der Mitgliederversammlung der DFL am 23. April sind in der laufenden Saison bereits 51 Millionen Euro an die 36 Klubs überwiesen worden. Weitere 200 Millionen Euro stehen zur Zahlung, wenn die letzten Spieltage dieser Saison komplett ausgetragen sind. (pre/sda)

Bild: keystone

Premier League will Zeichen gegen Rassismus setzen

Die Spieler der Premier League wollen und dürfen beim Neustart nach der Corona-Pause ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Es sei erlaubt, dass die Spieler in den ersten insgesamt zwölf Partien ihren Namen auf dem Trikot durch den Schriftzug «Black Lives Matter» ersetzen, teilte die Liga mit. Zudem werde es für die komplette restliche Saison ein «Black Lives Matter»-Logo auf den Trikots geben. Die Profis dürfen sich zudem vor und während der Partien hinknien und damit gegen Rassismus protestieren.

Die Initiative kommt nach Informationen der Zeitung «Guardian» von mehreren Teamcaptains und Vertretern der Spielergewerkschaft PFA. «Wir, die Spieler, stehen zusammen mit dem Ziel, rassistische Vorurteile auszurotten, wo immer sie existieren», hiess es in einer Nachricht von Spielern aller 20 Klubs.

Der seit dem 9. März unterbrochene Meisterschaftsbetrieb wird am nächsten Mittwoch mit zwei Nachholspielen wieder aufgenommen, bevor am Freitag die erste komplette Runde seit der Zwangspause beginnt. Vor dem Anpfiff aller Spiele ist zudem eine Schweigeminute geplant, um an die Menschen zu erinnern, die durch das Coronavirus ihr Leben verloren haben. Ausserdem soll ein herzförmiges Emblem auf den Shirts dem nationalen Gesundheitsdienst NHS danken. (zap/sda)

Bild: keystone

Moser wechselt vom SFV zum FCZ

Der FC Zürich richtet sich neu aus. Um den Fokus in Zukunft noch stärker auf den eigenen Nachwuchs zu legen, bedienen sich die Zürcher beim Schweizerischen Fussballverband (SFV) und wechseln den Sportchef.

Mit Heinz Moser verlässt der Chef des Ressorts Junioren-Auswahlen den Schweizerischen Fussballverband in Richtung des Zürcher Super-Ligisten. Der 53-Jährige, der beim SFV seit 2005 als Trainer und in verschiedenen leitenden Funktionen tätig war, übernimmt beim FC Zürich per 1. September die neugeschaffene Position als Ausbildungschef und Leiter Entwicklung.

Neben der von Moser bekleideten Stelle als «Leiter Ausbildung und Entwicklung» schafft der FC Zürich ab dem 1. August einen weiteren Posten neu. Marinko Jurendic, aktueller Coach der U21 des Zürcher Klubs, wird «gesamtverantwortlicher Sportchef» im FCZ. In seiner Funktion soll Jurendic, der auch Einsitz in die Geschäftsleitung erhält, die «Entwicklung und Ausbildung eigener Nachwuchsspieler» in den Abteilungen «Profimannschaft, Academy/Leistungszentrum und FCZ Frauen» vorantreiben. (zap/sda)

ℹ️ Im Rahmen seiner zukünftigen Strategie wird der #FCZ per Start der nächsten Saison einige organisatorische & personelle Änderungen vornehmen:

Marinko Jurendic wird gesamtverantwortlicher Sportchef, Heinz Moser wird "Leiter Ausbildung und Entwicklung":

👉🏻https://t.co/5Uq32wb6xK pic.twitter.com/FLb2deTAEZ — FC Zürich (@fc_zuerich) June 12, 2020

Hoarau, Sulejmani und Wölfli beenden Saison mit YB

Die Routiniers Guillaume Hoarau, Miralem Sulejmani und Marco Wölfli werden die Saison mit den Young Boys beenden. Das Trio hat die ursprünglich auf Ende Juni terminierten Verträge bis zum Saisonende verlängert. Wie es für Hoarau und Sulejmani danach weitergeht, ist unklar. Ersatzgoalie Wölfli wird seine Karriere beenden.

Positive Signale betreffend Vertragsverlängerungen bis zum Saisonende erhielt der Meister auch bei den Leihspielern Saidy Janko, Jordan Lefort und Frederik Sörensen. Dort laufen gemäss YB die Verhandlungen mit den Verantwortlichen der Stammklubs. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Bayern München einige Wochen ohne Thiago

Bundesliga-Leader Bayern München muss einige Wochen auf seinen Mittelfeldspieler Thiago verzichten. Der Spanier, der zuletzt wiederholt wegen Adduktorenproblemen ausgefallen war, musste sich einer Operation unterziehen. Die Münchner hoffen, dass Thiago im Cupfinal am 4. Juli gegen Bayer Leverkusen wieder zur Verfügung steht. (sda/dpa)

Bild: keystone

Früherer Stürmer Adrian Hotz verstorben

Adrian Hotz, der frühere Stürmer des SC Bern und des Zürcher SC, ist tot. Er ist nach Angaben der ZSC Lions im Alter von 56 Jahren überraschend verstorben.

Hotz hatte 1986 von seinem Stammverein, dem B-Ligisten Dübendorf, zum SC Bern gewechselt, mit dem er im dritten Jahr Meister wurde. Danach zog er weiter zum Zürcher SC, für den er von 1989 bis 1993 stürmte. Insgesamt bestritt Hotz in der höchsten Schweizer Liga 287 Spiele, in denen ihm insgesamt 163 Tore und 118 Assists gelangen.

Vor zehn Jahren erlitt Hotz einen Aortariss, den er mit Glück überlebte, der aber eine schwierige Operation nötig machte. Seither war Hotz invalid. (dab/sda)

Adrian Hotz, der seit einigen Jahren an einer Herzschwäche litt, ist in der Nacht auf heute verstorben. Der SCB entbietet den Angehörigen sein herzliches Beileid. https://t.co/2CVtR3BSBH — SC Bern (@scbern_news) June 12, 2020

Bild: keystone

Finnisches Team KooKoo am Spengler Cup

Auch in diesem Jahr wird ein finnisches Team am Spengler Cup dabei sein. Die Verantwortlichen in Davos melden die Zusage der Mannschaft KooKoo aus Kouvola.

KooKoo gehört seit der Saison 2015/16 der höchsten nationalen Liga an. In der vergangenen Saison hatte das Team aus dem Süden des Landes mit Platz 5 in der Qualifikation ohne Probleme die Playoffs erreicht, die wegen der Corona-Pandemie allerdings nicht ausgetragen werden konnten.

Nach der Verpflichtung von KooKoo sind fünf der sechs Teams bekannt, die bei der 94. Auflage des Turniers in der Altjahreswoche in Davos dabei sein werden. Neben dem HCD standen zuvor schon Ambri-Piotta, das Team Canada und Sparta Prag als Teilnehmer fest. (dab/sda)

Aus Kouvola im Süden Finnlands wird @KouvolanKooKoo

in der Altjahreswoche an den 94. Spengler Cup nach Davos reisen: https://t.co/Xiks7zIsaq#SpenglerCup pic.twitter.com/JhTiUQYlR2 — spenglercup (@spenglercup) June 12, 2020

Australien will wieder Zuschauer in Sportstadien zulassen

Australien will die wegen der Corona-Pandemie nötig gewordenen Einschränkungen lockern und ab Juli wieder Zuschauer in bestimmten Sportstadien zulassen. Arenen mit einer Kapazität von bis zu 40'000 Plätzen dürften dann zu einem Viertel gefüllt werden, kündigte Premierminister Scott Morrison an. Die Zuschauer müssten sitzen und die Abstandsregeln einhalten.

Über eine etwaige Wiedereröffnung grösserer Stätten für Besucher wird später entschieden. Sportveranstaltungen wie etwa die Rugby-Meisterschaft sind seit Ende Mai wieder erlaubt. Die Spiele finden aber vor leeren Rängen statt. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

Mehrheit der Olympia-Stätten in Tokio auch 2021 verfügbar

Die Mehrheit der Austragungsstätten für die Olympischen Sommerspiele in Tokio wird gemäss den Verantwortlichen in Japan auch nach der Verschiebung aufs nächste Jahr zur Verfügung stehen.

Für rund 80 Prozent der Austragungsstätten hätten sie das Einverständnis der Betreiber, sagte der Geschäftsführer des örtlichen Organisationskomitees, Toshiro Muto. In Bezug auf die übrigen Olympia-Stätten, darunter das olympische Dorf, dauern die Verhandlungen laut Muto noch an.

Die Organisatoren wollen die wegen der Corona-Pandemie verlegten Spiele in einem einfacheren Rahmen veranstalten als ursprünglich für dieses Jahr geplant. Priorität habe die Gesundheit und Sicherheit der Athleten, Zuschauer und aller Beteiligten. Zugleich sollen die Kosten deutlich gesenkt werden. (dab/sda)

Bild: keystone

