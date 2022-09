Chicago Fire hat in der MLS wieder eine Niederlage einstecken müssen. 2:3 verlor das Team mit Xherdan Shaqiri auswärts in Montreal.



Chicago geriet nach einer halben Stunde 0:2 ins Hintertreffen, und obwohl Shaqiri noch vor der Pause per Penalty verkürzen konnte, kassierte Fire vor dem Seitenwechsel einen dritten Treffer. Der 30-jährige Schweizer Offensivakteur bewies zwar nach einer knappen Stunde erneut Nervenstärke vom Penaltypunkt und verwandelte diesmal in die andere Ecke (Tor im Video). Shaqiri, der bereits am Wochenende gegen Miami getroffen hatte, steht nun bei sieben Saisontoren und sechs Vorlagen.



Mit der Niederlage sind Chicagos Chancen, sich für die Playoffs zu qualifizieren, endgültig auf ein Minimum gesunken. Bei drei ausstehenden Partien in der Regular Season beträgt der Abstand auf Rang 7, der zu einer Achtelfinal-Qualifikation berechtigen würde, unverändert sechs Punkte, wobei Columbus, das diesen Rang momentan innehat, sogar noch eine Partie weniger ausgetragen hat. (ram/sda)