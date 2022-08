Der Stabhochspringerin Angelica Moser missglückte beim Diamond-League-Meeting in Monaco die Hauptprobe für die EM in München. Die Zürcherin riss auf 4,51 m dreimal und musste sich mit der Einstiegshöhe von 4,36 m begnügen. (Archivbild)

Bild: keystone

Die WM-Finalistin von Eugene muss sich kommende Woche darauf verlassen, dass sie wie gewohnt am Grossanlass liefern wird. Die Hallen-Europameisterin 2021 lässt diesen Sommer die Konstanz vermissen. Dies war auch in Eugene so. Dort verhinderte sie in der Qualifikation und im Final das frühe Out nur mich Ach und Krach, ehe dann über 4,60 m der erste Versuch passte.



Angelica Moser stand in Monaco als einzige Schweizerin im Einsatz. (sda)