Ajla del Ponte verzichtet auf einen Einzelstart bei den am Montag beginnenden Europameisterschaften in München. Die Tessiner Sprinterin sieht ihre Form als unzureichend, um ihren hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Der frei gewordene Startplatz geht an Géraldine Frey.



Del Ponte hatte am Mittwochabend in Langenthal das Direktduell um den dritten 100-m-Startplatz bei den Titelkämpfen von kommender Woche gegen Frey gewonnen. Die Zeit von 11,30 Sekunden – ihre Bestleistung liegt bei 10,90 – entsprach aber nicht ihren Erwartungen.



«Meine Form ist derzeit zu wenig gut, um meinen Ansprüchen als Athletin gerecht zu werden», analysierte die Olympia-Fünfte und Hallen-Europameisterin. Sie wird in dieser Saison keine Einzelrennen mehr bestreiten. Der Schweizer 4x100-m-Staffel steht sie aber bei der EM und auch im weiteren Jahresverlauf weiterhin zur Verfügung.



Neben der nachnominierten Frey starten über 100 m in München auch Mujinga Kambundji und Natacha Kouni für die Schweiz. Frey verbesserte ihre Bestzeit in diesem Jahr gleich mehrmals, derzeit liegt diese bei 11,23 Sekunden. (nih/sda)

Bild: keystone