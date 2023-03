Viktorija Golubic scheidet am WTA-1000-Turnier in Miami in der 2. Runde aus. Die 30-jährige Zürcherin unterliegt der als Nummer 12 gesetzten Russin Ludmilla Samsonowa diskussionslos mit 1:6, 1:6.



Zwei Tage nach ihrem ersten Sieg des Jahres in einem Hauptfeld fand Golubic gegen die starke Aufschlägerin Samsonowa kein Rezept. Im ersten Satz gewann die im Ranking nur noch an 116. Stelle geführte Schweizerin als Returnspielerin bloss einen Punkt. Im zweiten glückte ihr zum 1:3 immerhin ein Break, doch auch mit dem eigenen Service hatte Golubic in der deutlichen Mehrzahl der Punkte das Nachsehen.



Die einseitige Partie dauerte bloss 53 Minuten. Samsonowa glich damit in den Direktvergleichen zum 1:1 aus. Vor vier Jahren hatte sich Golubic auf dem Rasen von Nottingham gegen die damals 20-jährige Russin noch in drei Sätzen durchgesetzt.



Trotz der deutlichen Niederlage kann Golubic den Abstecher nach Florida als Schritt in die richtige Richtung verbuchen. Inklusive Qualifikation glückten ihr in Miami zum ersten Mal seit sechs Monaten drei Siege in Folge oberhalb der Challenger-Stufe. (dab/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp