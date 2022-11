Die New Jersey Devils mit Captain Nico Hischier und Verteidiger Jonas Siegenthaler gewinnen in der NHL ihre zehnte Auswärtspartie in Folge. Beim 5:3-Sieg bei den New York Rangers bereitet der 23-jährige Walliser mit seinem 15. Assist der Saison das 1:2 vor und gibt damit den Startschuss zu einer Aufholjagd. Die Rangers hatten nach nur drei Minuten bereits 2:0 geführt. New Jersey, das die Playoffs in den letzten vier Jahren verpasste, führt die Tabelle seiner Division klar an und verlor auswärts überhaupt erst einmal - beim Saisonauftakt.



Denis Malgin gewann mit den Toronto Maple Leafs das Duell gegen Pius Suter und die Detroit Red Wings 4:2. Die beiden Schweizer blieben diskret. (Noch) auf seinen ersten Einsatz in der besten Liga der Welt warten muss Tim Berni. Der 22-jährige Zürcher wurde von den Columbus Blue Jackets zwar ins NHL-Team befördert, war in der Partie gegen die Vegas Golden Knights (2:3 nach Penaltyschiessen) aber überzählig. (abu/sda)