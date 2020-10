Sport

Sportnews: PET-Boxen sollen Hockey-Spielerbänke sicherer machen



PET-Boxen sollen Hockey-Spielerbänke sicherer machen +++ Auch Davos gegen Lugano abgesagt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Auch Davos gegen Lugano abgesagt

Auch die National-League-Partie Davos gegen Lugano vom kommenden Dienstag, 20. Oktober, kann nicht wie vorgesehen stattfinden. Nach den drei positiven Tests auf das Coronavirus verlängerte der Tessiner Kantonsarzt die Quarantäne für die Mannschaft von Lugano bis am Donnerstag, 22. Oktober. Dennoch darf die Equipe gemäss eigenen Angaben trainieren. Es sei den Spielern ab Samstag erlaubt, mit ihrem Auto individuell ins Stadion zu fahren und gemeinsam zu trainieren. Nur die Reise ins Bündnerland am Dienstag liege nicht drin.

Bereits Luganos Cup-Spiel vom Mittwoch auswärts gegen die Pikes Oberthurgau sowie die Meisterschaftsspiele von diesem Wochenende gegen Biel und in Bern mussten verschoben werden, nachdem am Mittwoch die positiven Corona-Fälle von Alessio Bertaggia, Sandro Zurkirchen und Tim Traber vermeldet worden waren. (pre/sda)

PET-Boxen sollen Hockey-Spielerbänke sicherer machen

Die Covid-19-Task-Force der National League hat entschieden, am heutigen zwischen den ZSC Lions und dem SC Bern im Hallenstadion einen Pilotversuch mit PET-Boxen auf der Spielerbank des ZSC durchzuführen. An der Bande bei den Spielerbänken werden zudem grüne Klebebänder im Abstand von 1,5 Meter angebracht. Sie bezeichnen die «Safe Zones», wo ein Spieler stehen darf. Dazwischen gilt «Parkverbot», dort befindet sich die Wechselzone. Ziel der Spielerbank-Boxen ist es, den Spielern und Staff auch im Spielbetrieb mit dieser Massnahme eine zusätzliche Sicherheit zu geben. (pre)

Lausanne und Fribourg tauschen Spieler

Lausanne und Fribourg einigen sich auf einen Spielertausch. Der Verteidiger Noah Schneeberger wechselt per sofort von Gottéron zu den Waadtländern, den umgekehrten Weg geht der Stürmer Mauro Jörg. Der 32-jährige Schneeberger war 2018 von Davos zu Fribourg gestossen. Der WM-Teilnehmer von 2016 konnte sich in Freiburg nie wirklich durchsetzten. Letzte Saison wurde er für 24 Partien an die Rapperswil-Jona Lakers ausgeliehen.

In dieser Saison kam Schneeberger, der nun bis Ende der laufenden Meisterschaft bei den Lausannern unterschrieb, noch zu keinem Einsatz in der National League. Keine Chance in den ersten Partien erhielt auch Mauro Jörg. Der 30-jährige Stürmer mit der Erfahrung von über 600 Partien in der höchsten Schweizer Liga war erst im Sommer von Lugano nach Lausanne gezogen. Bei Gottéron steht er nun bis in den Frühling 2022 unter Vertrag. (pre/sda)

Schweizer Weltcup-Anlässe ohne Zuschauer

Die Weltcup-Anlässe im Ski alpin und Skispringen in der Schweiz finden in diesem Winter grundsätzlich ohne Zuschauer statt. Dies beschlossen die Veranstalter und Swiss-Ski, auch nach Rücksprache mit Swiss Olympic, als Massnahme im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Betroffen sind die alpinen Rennen in St. Moritz, Adelboden, Wengen, Crans-Montana und Lenzerheide sowie das Skispringen in Engelberg. Die Veranstalter behalten sich vor – je nach Entwicklung der Pandemie – Anpassungen beim Zuschauerkonzept vorzunehmen.

«Oberstes Ziel ist es, im Weltcup-Winter 2020/2021 alle Heim-Events trotz schwieriger Rahmenbedingungen erfolgreich durchzuführen», schreibt Swiss-Ski in einer Mitteilung. Bei den Veranstaltern sorgt der Entscheid für Planungssicherheit. Sie behalten sich vor – je nach Entwicklung der Pandemie – Anpassungen beim Zuschauerkonzept vorzunehmen.

So könnten allenfalls einige Gäste in spezifischen Aufenthaltszonen abseits des eigentlichen Geschehens den Wettkämpfen beiwohnen. Auf Zuschauertribünen, Fandörfer und Festzelte rund um den Zielbereich werde aber verzichtet. Auch öffentliche Siegerehrungen oder Startnummernauslosungen gibt es nicht. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

12 Corona-Fälle bei Omlins Montpellier

Der französische Ligue-1-Klub Montpellier meldet zwölf positiv auf das Coronavirus getestete Teammitglieder. Gemäss der Zeitung «Midi Libre» ist auch der Schweizer Torhüter Jonas Omlin unter den Betroffenen. Nebst Omlin seien sieben weitere Spieler sowie vier Betreuer, unter ihnen auch Trainer Michel Der Zakarian, positiv getestet worden. Sie sind alle isoliert worden, wie der Klub verkündete.

Omlin hatte beim 1:2 im Testspiel gegen Kroatien vor gut einer Woche sein Debüt im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft gegeben und war erst am Mittwoch aus dem Camp des Teams nach Frankreich zurückgekehrt. Bereits diesen Sommer hatte Montpellier mit sieben Infizierten einen grösseren Corona-Ausbruch im Team zu beklagen gehabt. Ob das Ligue-1-Spiel der 7. Runde am Sonntag auswärts gegen Monaco stattfinden kann, ist noch unklar. (pre/sda)

Formel-1-GP von Vietnam definitiv abgesagt

Manche Dinge dauern länger: Fast zwei Monate, nachdem der Rest des Formel-1-Kalenders für die Corona-Notsaison verkündet worden ist, haben nun auch die Veranstalter in Hanoi die Absage der Rennpremiere in Vietnam bestätigt. In der Mitteilung ist die Rede von einem «extrem schwierigen, aber notwendigen» Entscheid angesichts der Coronavirus-Pandemie.

Ursprünglich war das Rennen in Hanoi im März vorgesehen gewesen und zunächst ohne neuen Termin verschoben worden. Am 25. August hatte die Formel 1 dann den finalen Kalender veröffentlicht – ohne Vietnam. Bis zum Saisonende am 13. Dezember in Abu Dhabi stehen noch sechs Rennen im Programm. (pre/sda)

Choupo-Moting glänzt bei Bayerns Cup-Auftakt

Titelverteidiger Bayern München überstand die erste Cuprunde ohne Probleme. Mit einem B-Team siegte die Mannschaft von Hansi Flick gegen den Fünftligisten Düren 3:0. Zum Mann des Spiels in der zu Spielbeginn mit fünf Neuzuzügen gespickten Bayern-Mannschaft avancierte der ehemalige Schalker Maxim Choupo-Moting. Der kamerunische Angreifer, auf diese Saison hin von Münchens Champions-League-Finalgegner Paris Saint-Germain zu den Bayern gestossen, war massgeblich an allen Toren des Favoriten beteiligt.

Nach 24 Minuten vollendete der 31-Jährige eine unvorteilhafte Vorlage mittels Grätsche zum 1:0, dem von Thomas Müller verwandelten Foulpenalty zum 2:0 ging ein Foul an Choupo-Moting voraus. Die sehenswerteste Aktion hielt der Kameruner bis eine Viertelstunde vor Schluss zurück. Mit einer raschen Drehung löste sich Choupo-Moting von zwei Gegenspielern, ehe er den Ball aus 18 Metern ins Tor schlenzte. (sda)

Bild: keystone

Servette zerzaust Langnau in Überzahl

Servette kommt mit 8:1 gegen die SCL Tigers zum Kantersieg und zum höchsten Resultat der noch jungen Saison. Die Vorentscheidung fällt im ersten Abschnitt innerhalb von 13 Sekunden. Eric Fehr im Anschluss an ein Powerplay und Damien Riat mit einem Schuss zwischen den Schonern von Goalie Gianluca Zaetta hindurch stellten nach 17 Minuten innerhalb von 13 Sekunden von 1:1 auf 3:1.

In der Folge fielen die SCL Tigers auseinander, obwohl sie erstmals mit mehr als einem Ausländer antraten (Ben Maxwell, Erik Brännström, Robbie Earl). Die Tigers plangen auf die Rückkehr von Torhüter Ivars Punnenovs, der nach einer Adduktorenverletzung wieder trainiert. Punnenovs Ersatz - der junge Zaetta - startete die Saison mit drei Niederlagen und 17 Gegentoren. Zaetta belegt in allen Statistiken den letzten Platz.

Genfs Goalie, Gauthier Descloux (32 Paraden), darf mit seinem Saisonstart hingegen zufrieden sein. Descloux gewann seine ersten drei Partien; bei Genfs Heimniederlage gegen Ambri (2:3) hütete Daniel Manzato das Tor. Servette gelang für die Blamage gegen Ambri eine Reaktion. Tyler Moy und Linus Omark liessen sich je zwei Tore und drei Punkte gutschreiben. Servette realisierte aus acht Chancen fünf Powerplaytore - und ein sechstes Tor unmittelbar nach einer Langnauer Strafe. (sda)

Bild: keystone

Kein Viertelfinal für Laaksonen

Henri Laaksonen (ATP 139) schied am Tennisturnier in Köln nach drei Siegen aus. Der 28-Jährige unterlag dem jungen Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP 22) mit 4:6, 1:6. Nach zwei Erfolgen in der Qualifikation und dem erkämpften ersten Sieg in einem ATP-Tour-Hauptfeld seit einem Jahr (Swiss Indoors 2019) nahm der Siegeszug von Henri Laaksonen ein schnelles Ende. Der Schweizer mit finnischen Wurzeln erspielte sich zwar Chancen im ersten Satz, brach nach einer Dreiviertelstunde aber spielerisch ein.

Laaksonen führte gegen den Aufschlag des Kanadiers im ersten Satz bei 1:1 und 4:4 jeweils mit 30:0, konnte sich aber keine Breakchance erspielen. Auger-Aliassime nahm nach dem 5:4 im ersten Satz dem Schweizer drei der nächsten vier Aufschlagspiele ab und setzte sich in 77 Minuten souverän durch. Dank der drei Siege in der Köln-Arena (keine Zuschauer) verbessert sich Laaksonen in der Weltrangliste um etwa acht Plätze. (sda)

Bild: KEYSTONE

Holdener beim Saisonauftakt dabei

Wendy Holdener wird beim Weltcup-Auftakt am Samstag in Sölden doch am Start stehen können. Dies gab die Schwyzerin nach ein «paar guten Trainingstagen» auf der Diavolezza bekannt.

Holdener erlitt Anfang September bei einem Trainingssturz in Saas-Fee eine nicht-verschobene Fraktur des rechten Wadenbeinkopfes. Diesen Montag erhielt Holdener von den Ärzten grünes Licht, dass sie wieder auf die Ski zurückkehren kann. Dies tat die 27-Jährige umgehend. Danach beschied die stärkste und konstanteste Schweizer Riesenslalom-Fahrerin der vergangenen Jahre: «Ich fühle mich wohl. Das Team und ich haben gemeinsam entschieden, dass ich in Sölden starten werde. Darüber freue ich mich sehr.»

Die weiteren Schweizer Starterinnen für den Riesenslalom am Samstag (Start 1. Lauf um 10.00 Uhr) standen schon zuvor fest. Es sind dies Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami, Andrea Ellenberger, Corinne Suter, Camille Rast und Priska Nufer. (pre/sda)

Narvaez gewinnt Giro-Etappe solo

Der Sieg in der 12. Etappe des Giro d'Italia über 204 hügelige Kilometer rund um Cesenatico ging an den Ecuadorianer Jhonatan Narvaez. Der 23-jährige Profi vom Team Ineos erreichte das Ziel mit einer guten Minute Vorsprung auf den von einer Reifenpanne zurückgeworfenen Ukrainer Mark Padun. Dritter wurde der Australier Simon Clarke.

Wie erwartet überliessen die Führenden des Gesamtklassement auf dem mit mehreren kleineren Anstiegen bestückten Rundkurs um den Heimatort der italienischen Radlegende Marco Pantani die Regie den Ausreissern. Kurz nach der Freigabe des Rennens setzten sich Narvaez und Padun als Teil einer 14-köpfigen Gruppe, der auch der Schweizer Simon Pellaud vom Team Androni Giocattoli-Sidermec angehörte, vom Feld ab.

Die Spitzenfahrer kamen unisono mit einem Rückstand von rund achteinhalb Minuten ins Ziel. Im rosa Leadertrikot blieb damit der Portugiese Joao Almeida. Er führt nach wie vor 34 Sekunden vor dem Niederländer Wilco Kelderman. (pre/sda)

Juve macht fast 100 Millionen Verlust

Juventus Turin hat in der zu Ende gegangenen Saison trotz des neunten italienischen Meistertitels hintereinander 96 Millionen Franken Verlust (89,7 Mio. Euro) eingefahren. Schon in der Vorsaison 2018/19 verzeichnete die «Alte Dame» einen Verlust von 42,7 Mio. Franken. (pre/sda)

Bild: keystone

Wawrinka trifft auf Shapovalov

Stan Wawrinka (ATP 18) trifft in den Viertelfinals des ATP-Turniers von St. Petersburg am Freitag auf den Kanadier Denis Shapovalov (ATP 12). Der 21-jährige Shapovalov folgte dem Romand mit einem 6:1, 6:4-Erfolg über den Weissrussen Ilja Iwaschka (ATP 141) in die dritte Runde. Shapovalov gab bei seinen zwei Siegen bislang erst zehn Games ab. In den Direktbegegnungen steht es 1:1; das letzte Duell im Februar 2019 in Rotterdam gewann Wawrinka mit 6:4, 7:6. (pre/sda)

Bild: keystone

Joe Thornton bis zum Saisonstart beim HCD

Trainieren tut er längst beim HC Davos, nun soll er auch spielen dürfen. Gemäss SRF-Journalist Marcel Melcher soll Joe Thornton bis zum Saisonstart in der NHL bei den Bündnern auflaufen. Da der Center mittlerweile den Schweizer Pass besitzt, zählt er nicht gegen das Ausländerkontingent. Es ist bereits das dritte Gastspiel des 41-jährigen Stürmers in Davos. 2004/05 und 2012/13 war es aufgrund des NHL-Lockouts. Nun also wegen der Coronavirus-Pandemie. (abu)

White Turf 2021 abgesagt

Das White Turf im Februar 2021 auf dem St. Moritzersee fällt dem Coronavirus zum Opfer. Die Organisatoren der traditionellen Pferderennen auf Schnee zogen die Reissleine. Aufgrund der wieder steigenden Infektionszahlen und der eingeschränkten Reisebedingungen blieb ihnen letztlich keine andere Wahl. Der Rennverein konzentriert sich nun auf die Organisation der 114. Ausgabe am 6., 13. und 20. Februar 2022. (sda)

Bild: sda

Davos lässt Seewen keine Chance

Als drittletztes Team qualifizierte sich der HC Davos für die Achtelfinals des Schweizer Cups und machte so das Duell der Traditionsklubs HCD und SC Bern perfekt. Die Bündner setzten sich beim MSL-Team Seewen 7:1 durch. Der junge Österreicher Benjamin Baumgartner zeichnete sich als Doppel-Torschütze aus. Immerhin gelang den Schwyzern, die wegen der stark gestiegenen Infektionen kurzfristig ohne Zuschauer spielen mussten, im Schlussdrittel durch Jonas Fries im Powerplay der Ehrentreffer.

Das Spiel war Anfang Oktober wegen eines Corona-Falls bei Seewen verschoben worden. Sogar bereits zum zweiten Mal verhinderte das Virus die Partie zwischen dem Erstligisten Pikes Oberthurgau und Lugano. Sie war ursprünglich verschoben worden, weil die gesamte Mannschaft der Ostschweizer in Quarantäne musste. Nun konnte sie wegen der Corona-Fälle in Lugano nicht stattfinden. Einen Ersatztermin gibt es noch nicht. (sda)

Bild: keystone

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

