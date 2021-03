Sport

Sport-News

Sport-News: Daniel-André Tande aus künstlichem Koma erwacht



Sport-News

Tande aus künstlichem Koma erwacht +++ Federer neu Botschafter von Schweiz Tourismus

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Tande aus künstlichem Koma erwacht

Daniel-André Tande ist nach seinem schweren Sturz beim Skiflug-Weltcup in Planica aus dem künstlichen Koma erwacht. Der Norweger ist bei vollem Bewusstsein und atmet selbst. «Der heutige Tag hat bestmöglich begonnen. Daniel ist aufgewacht und redet jetzt mit seiner Mutter und seiner Freundin», teilte der Sportchef der norwegischen Skispringer, Clas Brede Braathen, am Montagmorgen mit. «Er ist bei vollem Bewusstsein. Alles ist gut.»

Auch vom norwegischen Skiverband kamen am Morgen positive Signale. «Im Laufe der Nacht hat es grosse Fortschritte bei Daniels Situation gegeben», wurde die Teamärztin der norwegischen Skispringer in einer Verbandsmitteilung zitiert. «Er ist jetzt wach und atmet selbst.» Am frühen Morgen sei Tande vom Beatmungsgerät genommen worden. «Alles ist gut gelaufen.»

Der 27-jährige Tande war am Donnerstag im Probedurchgang gestürzt und heftig auf dem Hang aufgeschlagen. Im Spital, in dem die Ärzte einen Schlüsselbeinbruch und eine leichte Punktierung der Lunge diagnostiziert hatten, wurde er in ein künstliches Koma versetzt. Die Aufwachphase wurde am Samstag eingeleitet. (pre/sda)

Bild: keystone

Federer wird Botschafter von Schweiz Tourismus

Schweiz Tourismus darf bei seiner Öffentlichkeitsarbeit auf bestmögliche Unterstützung zählen. Roger Federer engagiert sich als Werbebotschafter. «Ich habe mich immer als Vertreter der Schweiz gesehen. Ich repräsentiere jedes Mal auch mein Land, wenn ich auf dem Platz stehe. Mein Engagement ist deshalb ein logischer Schritt», begründet Federer seine Mitarbeit. «Ich bin stolz, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen.»

Der Schweizer Tourismus-Verband wird die Zusammenarbeit mit Federer unter anderem nutzen, um gemeinsame Projekte für eine globale Bewerbung des Landes zu entwickeln. Schweiz Tourismus kann die Unterstützung mehr denn je gebrauchen. Im Zuge der Corona-Pandemie macht die Branche ihre grösste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg durch. Niemand sei besser geeignet, den Verband durch diese schwierigen Zeiten zu begleiten, sagt Geschäftsführer Martin Nydegger. «Schweiz und Federer - das passt perfekt.» (nih/sda)

Capela und die Hawks gehen in Denver unter

Nach der starken Phase mit acht Siegen in Folge mussten die Atlanta Hawks in den letzten vier Spielen drei Niederlagen einstecken. Gestern hagelte es gegen die Denver Nuggets gleich eine 102:126-Pleite.

Clint Capela zeigte sich nicht von seiner besten Seite. Er erzielte zehn Punkte und griff acht Rebounds. Der beste Skorer war sein Teamkollege Trae Young mit 21 Zählern, während die Nuggets um Star Nikola Jokic mit ihrer starken Teamleistung überzeugten. Gleich sechs Spieler konnten eine zweistellige Punkteausbeute einfahren und so für den deutlichen Sieg sorgen.

Bild: keystone

Frauen des HC Lugano sind Meister

Der Eishockey-Meister der Frauen heisst HC Lugano Ladies. Die Tessinerinnen entschieden die Finalserie gegen die ZSC Lions mit 3:1 Siegen für sich.

Zur Meisterschützin avancierte Michelle Karvinen. Die Dänin schoss in der 52. Minute von Spiel 4 den einzigen Treffer zum 1:0-Heimsieg Luganos. (ram)

Langenthal im Halbfinal

Der SC Langenthal hat die Viertelfinal-Serie in den Playoffs der Swiss League gegen den HC Thurgau für sich entschieden. Die Oberaargauer feierten im sechsten Spiel einen 3:1-Auswärtssieg, womit sie die Serie mit 4:2 Siegen für sich entschieden. In den Halbfinals bekommt es Langenthal mit Ajoie zu tun. Den anderen Finalisten ermittelt der Qualifikationssieger Kloten im Duell mit Olten.

Thurgau - Langenthal 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

SR Massy/Hürlimann, Huguet/Wermeille. - Tore: 9. Dähler (Himelfarb, Büsser) 0:1. 33. Spannring (Fritsche) 1:1. 53. Kämpf (Müller, Kummer) 1:2. 60. (59:19) Kummer 1:3 (ins leere Tor). - Strafen: je 2 Minuten. (ram/sda)

Dupasquier so gut wie nie – Lüthi einmal mehr enttäuschend

Der Freiburger Jason Dupasquier (Bild) zeigt in der Moto3 beim Saisonauftakt einen starken Auftritt. Der 19-jährige KTM-Fahrer belegt beim GP von Katar den 10. Platz und holt damit erstmals in seiner Karriere WM-Punkte. Dupasqier bestätigte beim Start in seine zweite WM-Saison die guten Eindrücke aus den Trainings. Den Sieg holte sich der Spanier Jaime Masia.

In der Moto2-Kategorie setzte es für Tom Lüthi eine Enttäuschung ab. Der Altmeister kam beim Sieg des Briten Sam Lowes nicht über Rang 15 hinaus. In der Königsklasse MotoGP siegte Maverick Viñales vor Johann Zarco und Francesco Bagnaia. (ram/sda)

Bild: keystone

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter