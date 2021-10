Falsches Abseits gepfiffen – deshalb lag der VAR im Klassiker daneben

Eismeister Zaugg

Ajoie – der «Höllenritt» der letzten Hockey-Romantiker

Würde eine Mannschaft wie Ajoie in einem Hockey-Hollywood-Film Titanen wie die ZSC Lions besiegen oder in Ambri einen Punkt holen – dann würden wir sagen: Hollywood. Gibt es nicht in der Wirklichkeit. Aber Ajoie ist Wirklichkeit. Wie ist das möglich?

Ist es die Verwurzelung in der Region? Nein, das allein macht es nicht aus. Ambri oder Langnau sind ebenso tief in ländlichen Regionen verankert und auch die Stadtklubs haben einen starken lokalen Rückhalt.

Ist es das pure Talent der Spieler? Nein, schon gar nicht. Kürzlich hat ein grosser Trainer gesagt, der sich seit Jahren in unserem Hockey auskennt: «Wenn von einem Tag auf den anderen alle Spieler von Ajoie auf den Markt kämen – nicht viele würden in der National League einen Job bei …