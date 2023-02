Verwundert über den Entscheid des Schiedsrichters: Bei seinem vermeintlich ersten Treffer stand Jean-Pierre Nsame im Abseits. Bild: keystone

Unentschieden trotz hektischer Schlussphase – YB und Lugano teilen die Punkte

Der souveräne Leader Young Boys gibt zu Hause wieder einmal Punkte ab. Lugano verdient sich dank guter Organisation ein 1:1.

Mehr «Sport»

Als drittes Team in dieser Saison nach GC und Sion erkämpfte sich Lugano in Bern ein 1:1-Unentschieden. Eine Halbzeit lang waren die vor allem in der Defensive ersatzgeschwächten Tessiner sogar das bessere Team. Nur zweieinhalb Minuten nach der Pause gelang dem YB-Topskorer Jean-Pierre Nsame mit seinem 13. Saisontor der Ausgleich, der bis zum Ende Bestand hatte.

Nsame gleicht aus. Video: SRF

Die Berner taten sich mit den kompakt stehenden Luganesi schwer und kamen nur zu sehr wenigen Torchancen. Während ein erster Treffer Nsames wegen Offsides nicht anerkannt wurde, stolperte auf der Gegenseite Milton Valenzuela eine Massflanke des sehr aktiven Renato Steffen ins Tor. Es war das erste Super-League-Goal des aus der amerikanischen Major League Soccer ins Tessin gewechselten Argentiniers.

Der Führungstreffer von Milton Valenzuela. Video: SRF

Das sagt Nsame nach dem Spiel: «Heute hat uns die Intensität gefehlt, die haben wir eigentlich im Blut, aber heute haben wir sie nicht auf den Platz gebracht. So können wir gegen jede Mannschaft in Schwierigkeiten geraten. Ich will nicht zu pessimistisch sein, wir haben einen Punkt geholt, aber jetzt liegt es an uns, im nächsten Spiel zu agieren und nicht nur zu reagieren.» quelle: srf

Zu Beginn der zweiten Hälfte schalteten die Young Boys einen Gang höher und wurden sogleich mit dem Ausgleich Nsames belohnt. Der Kameruner ging energischer ins Kopfball-Duell gegen Fabio Daprelà. Er hatte gleich darum nochmals eine gute Chance mit dem Kopf, damit war das Feuerwerk aber bereits wieder zu Ende.

Erst in den Schlussminuten suchten beide Teams nochmals den Siegtreffer, doch am Ende konnten beide gut mit dem Unentschieden leben, auch wenn Lugano zum vierten Mal in Folge nicht gewann. YB bleibt immerhin zu Hause ungeschlagen.

Zum Ende des Spiels waren beide Goalies noch einmal gefragt. Video: SRF

Das sagt Lugano-Coach Croci-Torti: «Wir hatten gute Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen, mehr Schüsse als YB, und haben souverän gespielt. Ich bin sehr stolz, weil das Team verstanden hat, wie ich spielen wollte, nämlich offensiv. Ich bin sehr zufrieden.»

Young Boys - Lugano 1:1 (0:1)

24'648 Zuschauer. SR Cibelli.

Tore: 38. Valenzuela (Steffen) 0:1. 48. Nsame (Rrudhani) 1:1.

Young Boys: Racioppi; Blum (84. Maceiras), Lustenberger, Zesiger, Benito (70. Garcia); Fassnacht, Lauper, Rrudhani (80. Ugrinic); Rieder (63. Niasse); Itten (70. Monteiro), Nsame.

Lugano: Saipi; Doumbia, Hajrizi, Daprelà; Macek (70. Mahou), Sabbatini, Mahmoud (24. Bislimi), Valenzuela; Steffen (84. Amoura), Celar (84. Babic), Aliseda.

Bemerkungen: Young Boys ohne Elia (gesperrt), Camara, Rüegg und von Ballmoos (alle verletzt), Lugano ohne Hajdari (gesperrt), Arigoni, Espinoza, Mai (alle verletzt). Verwarnungen: 19. Sabbatini. 40. Zesiger. 45. Steffen. 75. Blum.

Die Tabelle

(nih/sda)