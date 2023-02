Musste sich dreimal geschlagen geben: Bayern-Goalie Yann Sommer. Bild: www.imago-images.de

Sommer unterliegt mit Bayern beim Ex-Verein – wird von Gladbach-Fans aber gefeiert

Mönchengladbach – Bayern 3:1

Der FC Bayern muss sich erstmals in diesem Jahr geschlagen geben. Nach starken Wochen mit vier Siegen in Serie, darunter dem 1:0-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain, unterliegt der deutsche Rekordmeister bei Borussia Mönchengladbach. Goalie Yann Sommer musste in der Partie gegen sein Ex-Team gleich dreimal hinter sich greifen.

Das Spiel startete denkbar schlecht für die Gäste. Dayot Upamecano wurde für eine Notbremse gegen Aliassane Pléa in der 8. Minute mit Rot vom Platz gestellt – wobei die Entscheidung des Schiedsrichters für Diskussionen sorgte. Wenige Minuten später brachte Lars Stindl die Gastgeber in Führung. Eric Maxim Choupo-Moting glich zwar noch vor der Pause aus, doch in der zweiten Halbzeit nutzte Gladbach die Überzahl und die daraus entstandenen Räume geschickt für zwei Angriffe, welche Jonas Hofmann und Marcus Thuram erfolgreich abschlossen. Die Bayern kamen durch Mathys Tel nach einer Unaufmerksamkeit in der Gladbacher Hintermannschaft lediglich noch zum Anschlusstreffer.

Die frühe Rote Karte gegen Upamecano. Video: streamja

Stindl bringt die Gastgeber in Führung. Video: streamja

Jonas Hofmann erzielt das 2:1. Video: streamja

Für Yann Sommer hatte der Nachmittag immerhin eine erfreuliche Szene bereit. Als er sich vor der zweiten Halbzeit ins Tor vor der Gladbacher Fankurve stellte, wurde er von den meisten der Zuschauerinnen und Zuschauern gefeiert. Keine Selbstverständlichkeit, nach einem Wechsel zum Liga-Konkurrenten. Bereits vor der Partie wurde Sommer, der bis im Winter achteinhalb Jahre lang bei der Borussia gespielt hatte, geehrt.

Mönchengladbach - Bayern München 3:2 (1:1).

Tore: 13. Stindl 1:0. 35. Choupo-Moting 1:1. 55. Hofmann 2:1. 84. Thuram 3:1. 93. Tel 3:2.

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi und Omlin., Bayern München mit Sommer. 8. Rote Karte Upamecano (Bayern).

Stuttgart – Köln 3:0

Dem VfB Stuttgart gelang im Abstiegskampf ein wichtiger Befreiungsschlag. Dank des 3:0-Erfolgs gegen den 1. FC Köln, der in zuvor sechs Ligaspielen in diesem Jahr noch nicht verloren hatte, rückt Stuttgart von Platz 17 vor auf den 14. Platz. Gil Dias brachte die Gastgeber bereits in der 9. Minute in Führung, Borna Sosa erhöhte nach der Pause mit einem Freistoss. Den Schlusspunkt setzte dann der eingewechselte Tanguy Coulibaly.

Dias trifft nach schöner Kombination. Video: streamja

Sosa verwandelt den Freistoss direkt. Video: streamja

Stuttgart - 1. FC Köln 3:0 (1:0).

Tore: 9. Dias 1:0. 59. Sosa 2:0. 74. Coulibaly 3:0.

Wolfsburg – Leipzig 0:3

Auch Leipzig setzte sich deutlich durch. Der Tabellen-Fünfte gewann in Wolfsburg 3:0, wobei es lange knapper aussah. Nach dem Führungstor durch Emil Forsberg in der 14. Minute fielen 70 Minuten lang keine Tore und so durfte Wolfsburg trotz klarer Unterlegenheit weiter auf einen Punkt hoffen. Dann trafen jedoch erst Konrad Laimer auf Vorlage des von einer langen Verletzungspause zurückgekehrten Christopher Nkunku und dann auch noch Dominik Szoboszlai. Wolfsburg, das zuvor zehn Ligaspiele lang ungeschlagen geblieben war, holte damit aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt.

Der Führungstreffer durch Emil Forsberg. Video: streamja

Wolfsburg - Leipzig 0:3 (0:1).

Tore: 14. Forsberg 0:1. 85. Laimer 0:2. 92. Szoboszlai 0:3.

Bochum – Freiburg 0:2

Der SC Freiburg spielt weiter im Konzert der Grossen mit. Das Team von Trainer Christian Streich setzt sich bei Abstiegskandidat VfL Bochum souverän 2:0 durch und verteidigt damit den 4. Platz, der für die Teilnahme an der Champions League berechtigen würde. Für die Bochumer war es die erste Heimniederlage in der Bundesliga nach fünf Siegen in Serie.

Michael Gregoritsch trifft für Freiburg. Video: streamja

Bochum - Freiburg 0:2 (0:1).

Tore: 39. Gregoritsch 0:1. 51. Holer 0:2.

Bemerkungen: 64. Rote Karte Losilla (Bochum).

(nih/sda)