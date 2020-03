Von EiNsame bis Cömerniduse: Das sind die #StayAtHomeFussballer der Super League

Sport

Aufgrund des Coronavirus ruht die Super League seit einigen Wochen. Deshalb unterhalten sich die Vereine derzeit auf Twitter. Unter dem Hashtag #StayAtHomeFussballer benennen die Teams ihre Spieler nach dem Thema «zuhause bleiben» um.

Aufgrund des Coronavirus steht der Fussball in der Schweiz und somit auch die Super League seit einiger Zeit still. Als Folge der neuen Sicherheitsmassnahmen wurde zuletzt auch der Trainingsbetrieb aller Mannschaften eingestellt.

Dafür setzen sich verschiedenste Sportler und Mannschaften dafür ein, dass sich auch die Bevölkerung an die Massnahmen hält. Mit der Botschaft «Stay at home» werden die Fans aufgefordert, nur so selten wie möglich das Haus zu verlassen.

Im Rahmen dieser Aktion hat der FC Zürich am Montag auf seinem Twitter-Kanal eine neue Art von Challenge lanciert. Der FCZ veränderte die Namen einiger Spieler so, dass diese etwas mit« zuhause bleiben» zu tun haben, und nannte die Auswahl #StayAtHomeFussballer.

Gleichzeitig rief der FCZ auch Servette, Basel und YB dazu auf, ihre Spieler ebenfalls umzubenennen. Und die Konkurrenz liess sich nicht zweimal bitten: Nur wenige Stunden später lieferten erst Servette, dann auch Basel ihre #StayAtHomeFussballer.

Den Homeragic haben wir auch: Edin 😉

🏠 Ricardomizil Alves

🏠 Yoan Severintérieur

🏠 Grejohn Clé

🏠 Christopher Roomis

🏠 Joao Casanheira

🏠 Timotélé Cognat#StayAtHomeFussballer — Servette FC (Stay at 🏠) (@ServetteFC) March 23, 2020

Zu Hause haben wir auch:



🏡 Koro Canapé

🏡 Teppich Iapichino#BleibDaheim #StayAtHome — Servette FC 🇨🇭 🇩🇪 (Stay at 🏠) (@ServetteFC_DE) March 23, 2020

Wie wärs damit, lieber @fc_zuerich:



🏡 Jonas Homelin

🏡 Djordje Nickerchenlic

🏡 Raoul Bettretta

🏡 Marcel „het langsam dr“ Koller

🏡 Luca Puzzi

🏡 Valentin Stubenhocker

🏡 Fabian „ich hab“ Frei

🏡 Emil Bergstream

🏡 Samuele Casa

🏡 Eray Cömerniduse#stayathomefussballer — FC Basel 1893 - (stay at 🏡) (@FCBasel1893) March 23, 2020

Wenig später zog auch YB nach. Die Berner lieferten nicht nur eine Aufstellung, sondern forderten danach auch Thun, St.Gallen und Xamax dazu auf, ihrem Beispiel zu folgen.

Und auch die Neuenburger brauchten nicht lange, um ihre Aufstellung zu liefern. Zudem nominierte Xamax die drei welschen Teams Lausanne-Sport, Yverdon-Sport und Lausanne-Ouchy.

Mittlerweile haben auch die beiden Teams aus Lausanne ihre #StayAtHomeFussballer kreiert.

Un challenge avec des jeux de mots? Comptez sur nous, on part même avec un banc de luxe😁



Car là où on opère, nombreuses ne seront pas les victimes, que des N°10 dans notre team @booba



Et vous @scbruehl @ACB1904 @EtoileCarouge ?🏠 pic.twitter.com/HRkNX3Cs85 — FC Stade Lausanne Ouchy (Stay at 🏠) (@FCSLO1) March 23, 2020

Ebenfalls nachgezogen hat Lugano, das seinerseits von Lausanne-Sport nominiert wurde.

Ein User zog die Aktion gleich weiter und ergänzte einige internationale Stars.

Nicht zu vergessen: Die Weltauswahl rund um



🏠Christiano Ronaldomizil

🏠Paul Pogbad

🏠Romelu Lukaquarantäne

🏠Dele „Alli müend Händwäsche“

🏠Pierre-Emerick Klobameyang

🏠Maison Mount

🏠Joe Homez#StayAtHomeFussballer https://t.co/m4aHxp9L2l — Fabian Grimm (@FabianGrimm) March 23, 2020

Und die Liste könnte man noch lange weiterführen. Weitere #StayAtHomeFussballer könnten sein:

🏠Ricardo Quarantänesma

🏠N'Golo Kant go out

🏠Lorenzo Drinsigne

🏠Valonely Behrami

🏠Haris Saferovic

🏠Peter Couch

🏠Heung-min Soap​

Und welche #StayAtHomeFussballer kommen euch in den Sinn? Schreibt es in die Kommentare!

