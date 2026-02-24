wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Sport
Kampfsport

Floyd Mayweather und Manny Pacquiao kämpfen noch einmal gegenei

11 Jahre später: Floyd Mayweather und Manny Pacquiao kämpfen noch einmal gegeneinander

Vor elf Jahren hat der Kampf der Superstars Rekordsummen eingespielt. Nun soll es einen Rückkampf geben.
24.02.2026, 07:0024.02.2026, 07:00
Ein Artikel von
t-online

Die alternden Box-Legenden Floyd Mayweather und Manny Pacquiao wollen es elf Jahre nach ihrem Mega-Fight von 2015 noch einmal miteinander aufnehmen. Der Streaming-Dienst Netflix kündigte am Montag die Übertragung des spektakulären Kampfes aus dem Sphere in Las Vegas für den 19. September an.

Manny Pacquiao, from the Philippines, left, trades blows with Floyd Mayweather Jr., during their welterweight title fight on Saturday, May 2, 2015 in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
Manny Pacquiao und Floyd Mayweather lieferten sich am 2. Mai 2015 einen der meisterwarteten Kämpfe der jüngeren Vergangenheit.Bild: AP/AP

«Ich habe bereits gegen Manny gekämpft und ihn geschlagen», sagte Mayweather. «Das Ergebnis wird das gleiche sein.» Der US-Amerikaner hatte kürzlich angekündigt, er werde seine Profi-Karriere nach einem geplanten Schaukampf gegen Mike Tyson wieder aufnehmen. Der 48-Jährige, Ex-Weltmeister in mehreren Gewichtsklassen, ist in 50-Profikämpfen ungeschlagen.

«Sie verdienen dieses Rematch. Ich will, dass Floyd die eine Niederlage seiner Karriere auf ewig verfolgt – und dass er sich immer daran erinnert, wer sie ihm zugefügt hat.»

Pacquiao (47) hatte sich im vergangenen Jahr zurückgemeldet, vier Jahre nach seinem Rücktritt 2021. «Die Fans haben lange genug gewartet», sagte der Volksheld der Philippinen.

Mayweather im April gegen Tyson

Mayweather, der am Dienstag 49 wird, trug den Beinamen «Money» und war einst der bestverdienende Sportler der Welt. Sein bisher letzter Fight war 2017 gegen den UFC-Star Conor McGregor, seitdem bestritt er Showkämpfe. Sein Duell mit dem früheren Schwergewichtsweltmeister Tyson (59) ist für April geplant.

Pacquiao gewann in acht verschiedenen Gewichtsklassen Weltmeistertitel. Gegen Mayweather hatte er 2015 ebenfalls in Las Vegas gekämpft. Es war das erfolgreichste Pay-per-view-Ereignis der Sportgeschichte, Mayweather gewann nach Punkten. Sportlich wurde der «Jahrhundertkampf» allerdings allgemein als Enttäuschung angesehen.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur dpa
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Das olympische Feuer ist erloschen, die Spiele sind vorbei – Kälin hat ihre Medaille
Die Olympischen Winterspiele von Italien sind beendet. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry lobt den Gastgeber und gibt ein Versprechen an die Athletinnen und Athleten.
Es seien «wahrhaft, wahrhaft magische» Spiele gewesen, sagte Coventry bei der Schlusszeremonie in der historischen Arena von Verona. Die Schwimm-Olympiasiegerin aus Simbabwe lobte die italienischen Gastgeber: «Ihr habt Winterspiele der neuen Art veranstaltet und einen neuen Standard für die Zukunft gesetzt.»
Zur Story