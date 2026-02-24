11 Jahre später: Floyd Mayweather und Manny Pacquiao kämpfen noch einmal gegeneinander

Vor elf Jahren hat der Kampf der Superstars Rekordsummen eingespielt. Nun soll es einen Rückkampf geben.

Die alternden Box-Legenden Floyd Mayweather und Manny Pacquiao wollen es elf Jahre nach ihrem Mega-Fight von 2015 noch einmal miteinander aufnehmen. Der Streaming-Dienst Netflix kündigte am Montag die Übertragung des spektakulären Kampfes aus dem Sphere in Las Vegas für den 19. September an.

Manny Pacquiao und Floyd Mayweather lieferten sich am 2. Mai 2015 einen der meisterwarteten Kämpfe der jüngeren Vergangenheit. Bild: AP/AP

«Ich habe bereits gegen Manny gekämpft und ihn geschlagen», sagte Mayweather. «Das Ergebnis wird das gleiche sein.» Der US-Amerikaner hatte kürzlich angekündigt, er werde seine Profi-Karriere nach einem geplanten Schaukampf gegen Mike Tyson wieder aufnehmen. Der 48-Jährige, Ex-Weltmeister in mehreren Gewichtsklassen, ist in 50-Profikämpfen ungeschlagen.

«Sie verdienen dieses Rematch. Ich will, dass Floyd die eine Niederlage seiner Karriere auf ewig verfolgt – und dass er sich immer daran erinnert, wer sie ihm zugefügt hat.»

Pacquiao (47) hatte sich im vergangenen Jahr zurückgemeldet, vier Jahre nach seinem Rücktritt 2021. «Die Fans haben lange genug gewartet», sagte der Volksheld der Philippinen.

Mayweather im April gegen Tyson

Mayweather, der am Dienstag 49 wird, trug den Beinamen «Money» und war einst der bestverdienende Sportler der Welt. Sein bisher letzter Fight war 2017 gegen den UFC-Star Conor McGregor, seitdem bestritt er Showkämpfe. Sein Duell mit dem früheren Schwergewichtsweltmeister Tyson (59) ist für April geplant.

Pacquiao gewann in acht verschiedenen Gewichtsklassen Weltmeistertitel. Gegen Mayweather hatte er 2015 ebenfalls in Las Vegas gekämpft. Es war das erfolgreichste Pay-per-view-Ereignis der Sportgeschichte, Mayweather gewann nach Punkten. Sportlich wurde der «Jahrhundertkampf» allerdings allgemein als Enttäuschung angesehen.

