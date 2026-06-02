Schweizer Bezwingerinnen stehen bei den French Open in den Halbfinals

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Kostjuk und Andrejewa im Halbfinal

Die Ukrainerin Marta Kostjuk, die im Turnierverlauf Viktoria Golubic aus dem Tableau geworfen hat, und die Russin Mirra Andrejewa, die Jil Teichmann nach Hause schickte, stehen beim French Open in den Halbfinals.

Marta Kostjuk, die Nummer 15 der Weltrangliste, ging am Dienstag als Siegerin aus dem rein ukrainischen Duell gegen Jelina Switolina, der Top-Ten-Spielerin und Bezwingerin von Belinda Bencic, hervor. Sie siegte 6:3, 2:6, 6:2 und qualifizierte sich für ihren ersten Grand-Slam-Halbfinal. Das erste Duell zwischen zwei Ukrainerinnen im Viertelfinal eines Grand-Slam-Turniers ging somit zugunsten der Jüngeren aus.

Marta Kostjuk steht im Halbfinal. Bild: keystone

Die 23-jährige Marta Kostjuk trifft nun auf die 19-jährige Russin Mirra Andrejewa (WTA 8), die zuvor auf dem Center Court, dessen Dach an diesem regnerischen Tag geschlossen war, die Rumänin Sorana Cirstea 6:0, 6:3 besiegte. (riz/sda/afp)