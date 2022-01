Federer auf Instagram:

«Was für ein Match! An meinen Freund und grossen Rivalen Rafael Nadal. Herzliche Gratulation, dass du der erste Mann bist, der 21 Grand-Slam-Titel gewinnt. Vor ein paar Monaten haben wir noch Witze gemacht über uns, wie wir beide an Krücken gingen. Fantastisch. Unterschätze nie einen grossen Champion. Dein unglaubliches Arbeitsethos, deine Hingabe und dein Kampfgeist sind eine Inspiration für mich und viele andere in der Welt. Ich bin stolz, diese Ära mit dir teilen zu dürfen und fühle mich geehrt, dazu beizutragen, dass du noch mehr erreichst. Wie du es für mich in den letzten 18 Jahren getan hast. Ich bin überzeugt, dass du noch mehr Erfolge feiern kannst, aber geniesse zuerst diesen.»