Tennisspielerin Naomi Osaka läuft in diesem spektakulären Dress auf

Mit einem extravaganten Kleid betritt die Tennisspielerin Naomi Osaka den Centre Court in Melbourne. Hinter ihrem spektakulären Outfit steckt eine rührende Geschichte.

Christoph Cöln / t-online

Die Fans in der Rod-Laver-Arena hatten am Dienstagabend auf ein Spektakel gehofft, aber damit hatten sie wohl nicht gerechnet. Beim Spiel der Japanerin Naomi Osaka gegen die Kroatin Antonia Ruzic kam die ehemalige Australian-Open-Siegerin in einem Outfit in die Arena, die nicht wenigen Zuschauern den Atem stocken liess. Die 28-Jährige trug einen breitkrempigen weissen Hut mit einem langen Schleier, dazu Schirm und ein kimonoartiges, wallendes Beinkleid.

Osaka grüsst mit Hut und Schirm. Bild: keystone

Die Weltranglisten-17. versprühte die Extravaganz eines Haute-Couture-Models. Sie verwandelte die Rod-Laver-Arena umgehend in einen Laufsteg. Das Publikum in Melbourne war verzückt, von den Rängen erntete Osaka Applaus, und selbst der Welttennisverband der Frauen (WTA) zeigte sich begeistert. Von einem «legendären Einlauf» schrieb der Verband bei X.

Unter dem spektakulären Dress trug sie ein türkisfarbenes Spieltrikot. Die Zuschauer hatte sie ohnehin auf ihrer Seite: Osaka ist bekannt für ihre extravaganten Auftritte und dafür, auch auf dem Platz gerne schrille Outfits zu tragen.

Osaka: Schmetterling war auf der Nase gelandet

Sie selbst sagte hinterher, dass ihr Dress nachher Qualle nachempfunden sei. Und dass sie das Kleid selbst entworfen habe. Auch zur speziellen Bedeutung des Kleidungsstücks liess sie sich ein: «Da ist ein Schmetterling auf dem Hut. Und auf dem Schirm ist auch ein Schmetterling. Das hat mit den Australian Open 2021 zu tun, die ich damals gewonnen habe», sagte Osaka. Damals war während eines Spiels ein Schmetterling auf ihrer Nase gelandet.

So sehr die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin mit ihrem Einlauf auch die Massen begeisterte, es gab auch Kritik an ihrer schillernden Performance. So stellte Eurosport-Experte Boris Becker etwa die Frage, ob Osaka sich mit solchen Extravaganzen einen Gefallen tut. Osaka hatte sich nach den French Open 2021 für eine Weile aus dem Profitennis zurückgezogen, weil sie sich mental erschöpft fühlte. Dafür machte sie ihre Schüchternheit und soziale Angst verantwortlich, die sie etwa bei Pressekonferenzen früher hatte. Auch klagte sie damals über Depressionen, ausgelöst durch den Druck, den sie im Profitennis verspüre.

«Das ist der Widerspruch: Sie will auf der einen Seite nicht so viel Druck haben, nicht so viel in der Öffentlichkeit und in Medien sein – und kommt dann mit so einem Outfit auf den Platz», gab Becker zu bedenken. Dadurch stehe sie «natürlich wieder im Fokus der Öffentlichkeit», sagte die deutsche Tennislegende.

Osaka lief mal mit blinkenden Plüschtieren auf den Platz

Allerdings zeigte sich auch Becker angetan von dem ersten Auftritt Osakas in Melbourne. «Als sie da auf den Platz gekommen ist, das ist schon ikonisch», sagte Becker bei Eurosport: «Das hat sich noch keine Spielerin getraut. Sie hat sich schon vieles getraut.»

Bei den US Open im Vorjahr begeisterte sie mit blinkenden, farbigen Plüschtierfiguren, die stets zu ihrem Outfit passten. Zudem trug sie rote, funkelnde Rosen als Schmuckstücke im Pferdeschwanz.

Osaka verlässt nach dem Sieg die Arena. Bild: keystone

Von ihrer sozialen Angst, unter der sie früher litt, war an diesem Abend im Melbourne Park jedenfalls nichts zu spüren. Und auch ihrem Spiel schadete der filmreife Auftritt nicht. Sie gewann gegen Ruzic in drei Sätzen.

Das bedeutete zugleich, dass die Fans von Naomi Osaka am Donnerstag wohl erneut in den Genuss eines ganz speziellen Outfits der Japanerin kommen werden. Dann spielt sie nämlich gegen Sorana Cirstea. Die Rumänin hatte zuvor die deutsche Damen-Hoffnung Eva Lys aus dem Turnier geworfen.