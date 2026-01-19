Nebel-3°
«Stan the Man» ist weiter – Wawrinka an Australian Open in der 2. Runde

Stan Wawrinka of Switzerland celebrates after defeating Laslo Djere of Serbia in their first round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Monday, Jan. 19, 2026. (AP ...
Wawrinka darf noch einmal antreten.Bild: keystone

Emotionaler «Stan the Man» Wawrinka an seinen letzten Australian Open weiter

19.01.2026, 08:4219.01.2026, 09:14
Wawrinka in Runde 2

Stan Wawrinka steht bei seinem 20. und letzten Australian Open erstmals seit fünf Jahren in der 2. Runde. Zum Auftakt schlug der Waadtländer 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) den Serben Laslo Djere (ATP 92).

Päng! Wawrinka gewinnt mit der Vorhand.Video: SRF

Der 40-jährige Wawrinka, der seine Karriere Ende Jahr beenden wird, war nach dem auf ärgerliche Weise verlorenen Startsatz klar der bessere Spieler und setzte sich in 3:20 Stunden durch. In den letzten drei Jahren hatte er in Melbourne jeweils in der 1. Runde verloren, 2022 war er verletzt.

Wawrinka im Sieger-Interview den Tränen nahe.Video: SRF

Dank einem soliden Tiebreak gelang es Wawrinka, einen fünften Satz zu vermeiden, nachdem er 2023 und 2024 über die Maximaldistanz und vor einem Jahr 7:5 im vierten Satz verloren hatte. Bereits im ersten Satz hatte der Champion von 2014 einen Satzball, den er nicht nutzen konnte. Danach reduzierte er das Risiko – und die Fehlerquote – ein wenig und wurde dafür belohnt.

«Es war ein lange Reise», sagte Wawrinka, der vor zwanzig Jahren erstmals an den Australian Open antrat, im Platz-Interview. «Ich habe so viele gute Erinnerungen», so der Turniersieger 2014 und an die Fans gerichtet: «Der einzige Grund, warum ich immer noch hier bin, ist eure Liebe. Vielen Dank!»

Da er gut aufschlug, auch wenn der erste Service nicht ganz so oft kam wie erhofft (nur 50 Prozent), reichten im zweiten und dritten Durchgang jeweils ein Break. Im vierten Satz nutzte Wawrinka seine ersten Chancen nicht und geriet zwischenzeitlich 2:4 in Rückstand.

Generell war die Quote bei den Breakbällen miserabel – nur drei von achtzehn konnte er verwerten. Damit machte sich Wawrinka das Leben schwerer, als nötig, zeigte sich aber am Ende auch physisch stark und stabil. Das freute auch die 5000 Fans auf dem viertgrössten Court im Melbourne Park.

Nun bekommt der dreifache Grand-Slam-Sieger, der als Nummer 139 der Welt von einer Wildcard profitiert, einen zweiten Auftritt bei seinem Abschied von Australien. Gegner ist der als Nummer 17 gesetzte Jiri Lehecka oder der französische Qualifikant Arthur Gea.

Waltert ausgeschieden

Die Schweizer Tennisspielerin Simona Waltert (WTA 87)) blieb in der 1. Runde des Australian Open chancenlos. Die Bündnerin unterlag der Weltnummer 4 Amanda Anisimova 3:6, 2:6.

Der Matchball nach exakt einer Stunde.Video: SRF

Nachdem sie sich je einmal für das French Open und Wimbledon qualifiziert hatte, stand Simona Waltert in Melbourne erstmals direkt im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Dort hatte sie kein Losglück. Anisimova war eine Nummer zu gross und geriet in genau einer Stunde nie in Bedrängnis.

Auf dem zweitgrössten Platz des Melbourne Park startete Waltert nervös und musste gleich ein Break hinnehmen, konnte die Partie aber zum 2:2 noch einmal ausgleichen. Einen zweiten Aufschlagverlust konnte sie allerdings nicht mehr wettmachen.

Toll gemacht: Dieser Punkt geht an Waltert.Video: SRF

Generell bekundete Waltert grosse Mühe mit Anisimovas starkem Aufschlag. Die genutzte Breakchance früh im ersten Satz blieb ihre einzige. Im zweiten Durchgang geriet sie erneut vom ersten Game an ins Hintertreffen, ein zweites Break der letztjährigen Finalistin in Wimbledon und am US Open zum 1:4 war mehr als eine Vorentscheidung. (ram/sda)

