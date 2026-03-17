Real und PSG stehen souverän im Viertelfinal + Das CL-Märchen von Bodö ist zu Ende

Das norwegische Champions-League-Märchen endet überraschend in Lissabon. Bodö/Glimt verliert gegen Sporting nach Verlängerung mit 0:5. PSG, Real Madrid und Arsenal werden ihrer Favoritenrolle im Achtelfinal-Rückspiel gerecht.

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Manchester City – Real Madrid 1:2 (Gesamtskore: 1:5)

Das gegen Manchester City letzte Woche mit 3:0 siegreiche Real Madrid brachte sich kurz nach Ablauf der Startviertelstunde in Manchester in exzellente Position. Ein Handspiel von Bernardo Silva im eigenen Strafraum führte zur Roten Karte gegen den Portugiesen und zum Penalty, den Vinicius Junior zum 1:0 verwertete.

Die entscheidende Szene des Spiels. Video: SRF

Das Team von Pep Guardiola gab sich nicht auf, mehr als das 1:1 von Erling Haaland kurz vor der Pause wollte aber nicht gelingen. In der Nachspielzeit sicherte Vinicius Junior den Madrilenen noch den 2:1-Sieg. Im Viertelfinal trifft Real Madrid voraussichtlich auf Bayern München.

Manchester City - Real Madrid 1:2 (1:1)

SR Turpin (FRA).

Tore: 22. Vinicius Junior (Penalty) 0:1. 41. Haaland 1:1. 93. Vinicius Junior 1:2.

Bemerkungen: 20. Rote Karte gegen Bernardo Silva (Handspiel).

Chelsea – PSG 0:3 (Gesamtskore 2:8

Auch PSG liess gegen Chelsea gar Nichts anbrennen. Der Titelverteidiger führte auf dem Weg zum 3:0 an der Stamford Bridge schon nach einer Viertelstunde durch Tore von Chwitscha Kwarazchelia und Bradley Barcola mit 2:0 und sorgte für die frühe Vorentscheidung nach dem klaren 5:2-Heimsieg letzte Woche. Im Viertelfinal trifft PSG auf Liverpool oder Galatasaray Istanbul.

PSG mit dem frühen Doppelpack. Video: SRF

Chelsea - Paris Saint-Germain 0:3 (0:2)

SR Vincic (SLO).

Tore: 6. Kwarazchelia 0:1. 14. Barcola 0:2. 62. Mayulu 0:3.

Arsenal – Bayer Leverkusen 2:0 (Gesamtskore 3:1)

Die nach den Hinspielen unter Druck stehenden Premier-League-Vertreter brachten am Dienstag immerhin ein Team in die Viertelfinals. Arsenal gewann nach dem 1:1 in Deutschland daheim gegen Leverkusen mit 2:0. Eberechi Eze (36.) und Declan Rice (63.) trafen für den am häufigsten genannten Titelfavoriten, der noch in vier Wettbewerben vertreten ist. Am Sonntag könnte es im Ligacup-Final gegen Manchester City den ersten Titel geben. In der Champions League heisst die nächste Hürde Sporting Lissabon.

Eberechi Eze mit dem schönen Treffer. Video: SRF

Arsenal - Bayer Leverkusen 2:0 (1:0)

SR Makkelie (NED).

Tore: 36. Eze 1:0. 63. Rice 2:0.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz).

Sporting Lissabon – Bodö/Glimt 5:0 n. V. (Gesamtskore 3:5)

Das norwegische Champions-League-Märchen endet überraschend in Lissabon. Bodö/Glimt verspielt im Achtelfinal-Rückspiel den 3:0-Vorsprung aus dem Heimspiel und kassiert in der Verlängerung die Tore zum 0:5.

Die Portugiesen zeigten sechs Tage nach der klaren Niederlage in Nordnorwegen im eigenen Stadion einen beeindruckenden Sturmlauf, der mit den Toren von Gonçalo Ignacio (34.), Pedro Gonçalves (61.) und Luis Suarez (78.) belohnt wurde. Damit verdiente sich Sporting die Verlängerung, in der der Uruguayer Maximiliano Araujo schon nach zwei Minuten für das 4:0 sorgte, bevor Rafael Nel in der 121. Minute die letzten Zweifel nach dem Sieger ausräumte.

Maximiliano Araujo mit dem entscheidenden Treffer. Video: SRF

Die 2600 mitgereisten Fans aus Bodö sahen eine Abwehrschlacht ihrer Mannschaft, die einen anderen Verlauf hätte nehmen können, wenn in der 43. Minute nicht die Latte einen Treffer der Norweger verhindert hätte. Zudem hatten die Gäste, die in der laufenden Champions-League-Kampagne so oft überrascht hatten, Pech beim 0:3. Ein Handspiel führte zum Penalty, den Suarez verwandelte. Der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer erkannte das Handspiel in Zusammenarbeit mit seinem Videorefeere Fedayi San.



Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Sporting Lissabon - Bodö/Glimt 5:0 (1:0)

SR Schärer.

Tore: 34. Gonçalo Inácio 1:0. 61. Pote 2:0. 78. Suárez (Penalty) 3:0. 92. Araújo 4:0. 121. Rafael Nel 5:0. (riz/sda)