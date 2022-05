Thiem scheitert in der ersten Runde +++ Jabeur von Linette überrascht

schafft auch beim French Open den Turnaround nicht. Der 28-jährige Österreicher musste sich dem Bolivianer Hugo Dellien 3:6, 2:6, 4:6 geschlagen geben. Damit bleibt Thiem seit seinem Comeback Ende März in Marbella ohne Sieg, es war die siebente Niederlage in Folge.

Who's the man? 👉 @hugo_dellien puts an end to Dominic Thiem's campaign, sailing past the Austrian 6-3, 6-2, 6-4. #RolandGarros pic.twitter.com/931n5Z0NGb

Opening round upset 🤯 @MagdaLinette earns her first Top 10 win of the season stunning world No.6 Jabeur 3-6, 7-6(4), 7-5 #RolandGarros pic.twitter.com/bm4knpKc9H

Das Aarauer Trauma wiederholt sich – Winterthur nach 37 Jahren wieder erstklassig

Der FC Winterthur ist zurück in der Super League. Die Zürcher überholen Aarau am letzten Spieltag der Challenge League aufgrund des besseren Torverhältnisses und sind nach 37 Jahren zurück in der höchsten Schweizer Spielklasse.

26 Minuten brauchte die Mannschaft von Alex Frei bei Absteiger Kriens, um die Weichen auf Sieg zu stellen. Topskorer Roman Buess erzielte mit einem Schlenzer vor der Strafraumgrenze sein 15. Saisontor. Sechs Minuten später erhöhte Sayfallah Ltaief, nachdem er von links in die Mitte gezogen war und in die rechte obere Ecke getroffen hatte. Der Ausgang der Partie im Stadion Kleinfeld deutete sich also schon früh an. Am Ende resultierte ein souveränes 5:0, unter anderem mit Doppeltorschütze Buess. Damit die Winterthurer in letzter Minute doch noch die Rückkehr in die Super League schaffen würden, waren sie aber auf Schützenhilfe angewiesen. Nur wenn der FC Aarau, der aus der Poleposition in dieses Saisonfinale gestartet war, gegen Vaduz verlieren würde, könnte der FCW noch vorbeiziehen.