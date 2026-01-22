Für Belinda Bencic ist das Turnier vorbei. Bild: keystone

Aus der Traum – Bencic bleibt in Melbourne an Qualifikantin hängen

Belinda Bencic ist am Australian Open in der 2. Runde ausgeschieden. Sie verliert gegen die Tschechin Nikola Bartunkova.

3:6, 6:0 und 4:6 hiess es am Ende aus Sicht von Bencic. Das Ausscheiden gegen die Qualifikantin aus Tschechien stellt eine grosse Enttäuschung für die formstarke Weltnummer 10 aus der Ostschweiz dar. Vor der Niederlage gegen die Weltnummer 126, die in Melbourne ihr erstes Grand-Slam-Turnier spielt, hatte Bencic ihre ersten sechs Einzel des Jahres alle gewonnen.

Bencic tat sich gegen den 1,83 m grossen Teenager aus Prag von Anfang an schwer. Auch der 6:0 gewonnene zweite Satz brachte ihr auf dem von lautstarken Zuschauern gesäumten Aussenplatz keine Ruhe. Im Entscheidungssatz konnte Bencic zweimal – zum 2:2 und zum 4:4 – einen Breakrückstand noch aufholen, bei 5:4 servierte die junge Tschechin aber eiskalt zu null aus.

Bereits in der 1. Runde hatte Bartunkova gegen die höher eingestufte Australierin Daria Kasatkina einen 0:6 verlorenen zweiten Satzscheinbar mühelos weggesteckt. Dennoch kommt diese Niederlage für Bencic aus dem Nichts, nachdem sie das Jahr so stark begonnen hatte.

Es ist aber auch das zweite Grand-Slam-Turnier in Folge nach dem US Open im letzten August, bei dem sie schon in der 2. Runde an einer druckvoll und unbeschwert spielenden Aussenseiterin scheitert. (ram/sda)