Tennis

Australian Open: Belinda Bencic scheitert an Qualifikantin Bartunkova

epa12670613 Belinda Bencic of Switzerland reacts during the Womens 2nd round match against Nikola Bartunkova of Czechia on day 5 of the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, ...
Für Belinda Bencic ist das Turnier vorbei.Bild: keystone

Aus der Traum – Bencic bleibt in Melbourne an Qualifikantin hängen

Belinda Bencic ist am Australian Open in der 2. Runde ausgeschieden. Sie verliert gegen die Tschechin Nikola Bartunkova.
22.01.2026, 12:4922.01.2026, 13:05

3:6, 6:0 und 4:6 hiess es am Ende aus Sicht von Bencic. Das Ausscheiden gegen die Qualifikantin aus Tschechien stellt eine grosse Enttäuschung für die formstarke Weltnummer 10 aus der Ostschweiz dar. Vor der Niederlage gegen die Weltnummer 126, die in Melbourne ihr erstes Grand-Slam-Turnier spielt, hatte Bencic ihre ersten sechs Einzel des Jahres alle gewonnen.

Wie Federers Erfolge die allgemeine Wahrnehmung von Bencic beeinflussen

Bencic tat sich gegen den 1,83 m grossen Teenager aus Prag von Anfang an schwer. Auch der 6:0 gewonnene zweite Satz brachte ihr auf dem von lautstarken Zuschauern gesäumten Aussenplatz keine Ruhe. Im Entscheidungssatz konnte Bencic zweimal – zum 2:2 und zum 4:4 – einen Breakrückstand noch aufholen, bei 5:4 servierte die junge Tschechin aber eiskalt zu null aus.

Bereits in der 1. Runde hatte Bartunkova gegen die höher eingestufte Australierin Daria Kasatkina einen 0:6 verlorenen zweiten Satzscheinbar mühelos weggesteckt. Dennoch kommt diese Niederlage für Bencic aus dem Nichts, nachdem sie das Jahr so stark begonnen hatte.

Es ist aber auch das zweite Grand-Slam-Turnier in Folge nach dem US Open im letzten August, bei dem sie schon in der 2. Runde an einer druckvoll und unbeschwert spielenden Aussenseiterin scheitert. (ram/sda)

Marathon-Stan wie in alten Zeiten! Wawrinka gewinnt Fünf-Satz-Thriller
Mehr Tennis:
Die besten Bilder der Australian Open 2026
1 / 38
Die besten Bilder der Australian Open 2026

Stan Wawrinka lässt sich nach über viereinhalb Stunden für den Einzug in die 3. Runde feiern.
quelle: keystone / james ross
Marathon-Stan wie in alten Zeiten! Wawrinka gewinnt Fünf-Satz-Thriller
Nach 4:33 Stunden steht Stan Wawrinka an den Australian Open in Melbourne in der 3. Runde. Der bald 41-jährige Waadtländer schlug den französischen Qualifikanten Arthur Géa in fünf Sätzen.
Stan Wawrinka (ATP 139) lieferte in Melbourne noch einmal ein echtes Muster dessen ab, was ihn seine gesamte Karriere ausgezeichnet hatte. Nach gut viereinhalb Stunden behielt er gegen den 19 Jahre jüngeren Grand-Slam-Debütanten Arthur Gea (ATP 198) im finalen Match-Tiebreak die Oberhand.
