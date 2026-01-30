bedeckt
Alcaraz ringt Zverev in Fünf-Satz-Krimi nieder und steht im Final

epa12692186 Carlos Alcaraz of Spain reacts during the men&#039;s semifinal against Alexander Zverev of Germany on day 13 of the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 30 Janua ...
Carlos Alcaraz setzt sich trotz körperlichen Problemem durch.Bild: keystone

Der Spanier Carlos Alcaraz, die Nummer 1 der Welt, steht am Australian Open im Final. Er schlägt nach fast fünfeinhalb Stunden den Deutschen Alexander Zverev (ATP 3) mit 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.
30.01.2026, 10:1630.01.2026, 10:26

Alexander Zverev hat in Melbourne das längste Tennisspiel seiner Karriere verloren. Und das, nachdem er im Entscheidungssatz mit 5:3 geführt hatte.

Der erste Halbfinal beinhaltete viel Drama: Der 28-Jährige musste sich in einem epischen Halbfinal Carlos Alcaraz mit 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7 geschlagen geben. Dabei hatte der Weltranglisten-Erste aus Spanien ab Ende des dritten Satzes mit grossen körperlichen Problemen zu kämpfen.

Zverec beschwert sich darüber, dass Alcaraz ein Medical Timeout gewährt wird.Video: SRF

Zwar waren die Temperaturen in Melbourne mit etwas mehr als 30 Grad deutlich angenehmer als an den grossen Hitzetagen mit bis zu 45 Grad während der ersten Woche. Dafür war es sehr schwül, was Alcaraz offensichtlich grosse Probleme bereitete.

Alcaraz gräbt mehr aus als ein Archäologe an einem durchschnittlichen Tag in Alexandria.Video: SRF

Zverev schlug im fünften Satz zum Matchgewinn auf, brachte den Sieg aber nicht ins Ziel. Alcaraz verwandelte nach 5:27 Stunden den ersten Matchball.

Alcaraz kämpft sich ins Match zurück.Video: SRF

Zverev, der vor einem Jahr den Final gegen Jannik Sinner verlor, muss damit weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Alcaraz trifft nun am Sonntag im Final entweder auf Titelverteidiger Sinner aus Italien oder Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic aus Serbien. (ram/sda)

Mehr Tennis:
