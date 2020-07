Sport

Transfer-Ticker: BVB vor Verpflichtung von nächstem Teenie-Juwel



BVB vor Verpflichtung von nächstem Teenie-Juwel +++ Mega-Talent Cherki verlängert in Lyon

Dortmund vor Verpflichtung des 17-jährigen Bellingham

2003. Das ist der Jahrgang von Jude Bellingham. Der Engländer ist mit seinen 17 Jahren bereits Stammspieler bei Birmingham City in der englischen Championship. Der zentrale Mittelfeldspieler ist schon längst im Fokus von Borussia Dortmund, derzeit steht der Vertragsunterzeichnung offenbar nur noch die Corona-Krise im Weg.

Wie «Sky-Sport» meldet, müsste Bellingham für den Medizincheck und die Vertragsunterschrift nach Deutschland und nach der Rückreise in eine zweiwöchige Quarantäne. Das will Birmingham City, das noch mitten im Abstiegskampf steckt, natürlich verhindern. Ab dem 10. Juli ist die Quarantäne-Regelung aufgehoben. Bellingham ist nach Rayan Cherki (siehe unten) gemäss transfermarkt.ch der zweit-wertvollste Spieler mit Jahrgang 2003. (zap)

Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 17

Marktwert: 11 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 39 Spiele, 4 Tore

Quelle: Sky Sport

Bild: www.imago-images.de

Cherki verlängert bei Lyon

Mega-Talent Rayan Cherki hat seinen Vertrag bei Olympique Lyon um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert. Der 16-jährige Mittelfeldspieler kam in der laufenden Saison auf 12 Einsätze mit den Profis und ist weltweit der wertvollste Spieler mit Jahrgang 2003. Manchester United und Real Madrid hatten bereits Interesse am Teenager signalisiert. (zap)

Rayan Cherki 🇫🇷

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 16

Marktwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 12 Spiele, 3 Tore



Hertha Berlin schnappt sich wohl Gregor Kobel

Der Schweizer Goalie Gregor Kobel soll gemäss «Sky Sport» kurz vor einem Wechsel zu Hertha BSC stehen. Die Gespräche mit dem Torhüter sollen sich auf der Zielgeraden befinden, lautet es in einem Bericht. Die im Vertrag festgeschriebene Ablösesumme beträgt rund fünf Millionen Euro.

Kobel gehört derzeit noch Hoffenheim, war in der letzten Saison aber an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Auch der Aufsteiger soll sich um eine feste Übernahme bemüht haben, hat nun aber scheinbar das Nachsehen. (dab)

Gregor Kobel 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 22

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 32 Spiele

Quelle: Sky Sport

Bild: keystone

Daniel Thioune neuer HSV-Trainer

Daniel Thioune ist neuer Trainer des deutschen Zweitligisten Hamburger SV. Der bisher beim Ligakonkurrenten Osnabrück tätige Deutsche tritt die Nachfolge von Dieter Hecking an.

Der 45-jährige Thioune wäre vertraglich noch eine Saison an Osnabrück gebunden gewesen. Die Zusammenarbeit mit Hecking hatten die Hamburger nach dem erneut verpassten Wiederaufstieg in die Bundesliga nicht verlängert. (dab/sda)

Serie-A-Aufsteiger will Mario Mandzukic

Am Wochenende hat Mario Mandzukic seinen Vertrag in Katar beim Al Duhail Sports Club aufgelöst. Nun ist der Vizeweltmeister auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Wie «calciomercato.it» berichtet, könnte dieser Benevento Calcio sein. Das Team von Trainer Filippo Inzaghi, dessen Aufstieg in die Serie A bereits sicher ist, soll Interesse an einer Verpflichtung zeigen.

Für Mandzukic wäre es eine Rückkehr nach Italien. Der Kroate spielte von 2015 bis Ende 2019 für Juventus Turin und gewann mit den «Bianconeri» vier Meistertitel. (dab)

Mario Mandzukic 🇭🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 34

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 7 Spiele, 1 Tor

Quelle: calciomercato.it



Bild: AP/AP

Barça-Präsident dementiert Gerüchte über Messi-Abgang

Letzte Woche machte das Gerücht die Runde, Lionel Messi wolle den FC Barcelona im Sommer 2021 verlassen und eine neue Herausforderung suchen. Dies hat Barcelona-Präsident Josep Bartomeu nun dementiert. «Wir sprechen derzeit mit vielen Spielern, aber Messi hat uns gesagt, dass er bleiben will», so Bartomeu gegenüber dem TV-Sender Movistar, «wir werden ihn noch länger geniessen. Er wird seine Karriere hier beenden.»

Messi spielt mittlerweile seit 15 Jahren bei Barcelona. In dieser Zeit absolvierte er 725 Pflichtspiele für die Katalanen und erzielte dabei 630 Tore. (dab)

Lionel Messi 🇦🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 33

Marktwert: 112 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 38 Spiele, 27 Tore​

Bild: keystone

James zum Schnäppchen-Preis in die Premier League?

Wie die «Marca» berichtet, wird James Rodriguez Real Madrid noch in diesem Sommer verlassen. Der Kolumbianer soll klar gemacht haben, dass er einen Wechsel will. Und da sein Vertrag im Sommer 2021 auslaufen wird, soll auch Real Interesse daran haben, den Offensivspieler abzugeben, um noch etwas zu verdienen.

Am wahrscheinlichsten ist, dass James künftig in England spielen wird. So sollen mit Everton, Arsenal, Manchester United und den Wolverhampton Wanderers gleich vier Teams aus der Premier League interessiert sein. Aufgrund der kurzen verbliebenen Vertragsdauer dürfte die Ablösesumme relativ tief bleiben – bei nur etwa 25 Millionen. (dab)

James Rodriguez 🇨🇴

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 32 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 14 Spiele, 1 Tor

Quelle: Marca

Bild: EPA

Henrichs vor Rückkehr nach Deutschland

Nach zwei Jahren bei der AS Monaco steht Benjamin Henrichs vor einer Rückkehr nach Deutschland. Wie Sky Sport berichtet, wird RB Leipzig den Aussenverteidiger leihweise mit einer Option für eine definitive Übernahme verpflichten. Bereits in den letzten zwei Transferfenstern wurde Henrichs mit den «Roten Bullen» in Verbindung gebracht.

Der 23-Jährige wechselte im Sommer 2018 von Leverkusen nach Monaco. Im Fürstentum wurde der Deutsche allerdings nie richtig glücklich. Auch aufgrund von Verletzungen kam Henrichs nur auf 44 Pflichtspiele für die Monegassen. (dab)

Benjamin Henrichs 🇩🇪

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 23

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 15 Spiele, 0 Tore

Quelle: Sky Sport



Bild: EPA

Xamax entlässt Magnin und holt Henchoz zurück

Neuchâtel Xamax trennt sich einen Tag nach dem 0:2 in Basel von Trainer Joël Magnin. Stéphane Henchoz soll das Team noch einmal zum Ligaerhalt führen.

Vier Siege aus 22 Spielen seien ungenügend, teilten die Neuenburger in einem Schreiben mit. Mit Stéphane Henchoz reaktivierten sie jenen Mann, der die Mannschaft vor einem Jahr in der Rückrunde zum Ligaerhalt geführt hat. Henchoz unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Nach vier Niederlagen am Stück liegt Xamax in der Super League acht Runden vor Schluss am Tabellenende, zwei Punkte hinter Sion. (zap/sda)

Mandzukic löst Vertrag in Katar auf

Mario Mandzukic, 2018 Vize-Weltmeister mit Kroatien, hat sein Gastspiel in Katar nach gut einem halben Jahr beendet. Der 34-jährige Stürmer einigte sich mit dem Erstligisten Al Duhail Sports Club auf eine vorzeitige Auflösung des bis 2021 laufenden Vertrages. Offen ist, ob und wo Mandzukic die Karriere fortsetzt. Er hatte erst Ende des vergangenen Jahres von Juventus Turin nach Katar gewechselt. (zap/sda/dpa)

Juve und Inter buhlen um Dzeko

Der bosnische Stürmer Edin Dzeko hat bei der AS Roma noch einen Vertrag bis 2022. Doch der Captain könnte die Römer bereits in diesem Sommer verlassen. Wie der «Corriere dello Sport» schreibt, könnte die Roma den 34-Jährigen wohl nicht halten. Als Interessent gilt neben Serienmeister Juventus Turin auch Inter Mailand.

Edin Dzeko 🇧🇦

Position: Mittelstürmer

Alter: 34

Marktwert: 11 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele, 17 Tore

Bild: keystone

