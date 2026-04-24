Bayern verhandelt mit nächstem England-Star +++ Ex-BVB-Coach Terzic hat neuen Job

In den letzten Jahren hat Bayern München mit Transfers aus der Premier League sehr gute Erfahrungen gemacht. Sowohl Harry Kane als auch Michael Olise und Luis Diaz sind voll eingeschlagen. Deshalb soll nun der nächste Star aus England kommen: Anthony Gordon von Newcastle. Der 25-jährige Flügelspieler glänzte vor allem in der Champions League mit seiner Torgefahr und ist auch sonst einer der wenigen Lichtblicke in einer enttäuschenden Saison der Magpies.
Wie die Bild berichtet, werde zwischen Bayern und der Spielerseite bereits konkret verhandelt. Noch sei die geforderte Ablösesumme aber zu hoch: Newcastle verlange angeblich über 85 Millionen Euro, Gordon wäre bei den Bayern aber nicht gesetzt, sondern eher eine zusätzliche Option für mehrere Offensivpositionen. Der Bundesligist hofft darauf, dass Newcastle aufgrund des Financial Fair Plays beim Verpassen der Champions League auf Transfereinnahmen angewiesen ist und so der Preis gedrückt werden könnte. (nih)
Anthony Gordon 🏴
Alter: 25 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 60 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 17 Tore, 5 Assists
Wie die Bild berichtet, werde zwischen Bayern und der Spielerseite bereits konkret verhandelt. Noch sei die geforderte Ablösesumme aber zu hoch: Newcastle verlange angeblich über 85 Millionen Euro, Gordon wäre bei den Bayern aber nicht gesetzt, sondern eher eine zusätzliche Option für mehrere Offensivpositionen. Der Bundesligist hofft darauf, dass Newcastle aufgrund des Financial Fair Plays beim Verpassen der Champions League auf Transfereinnahmen angewiesen ist und so der Preis gedrückt werden könnte. (nih)
Anthony Gordon 🏴
Alter: 25 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 60 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 17 Tore, 5 Assists