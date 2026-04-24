Der VfB Stuttgart steht erneut im Final des DFB-Pokals. Die Schwaben setzen sich im Halbfinal daheim gegen den SC Freiburg durch ein Tor in der 119. Minute mit 2:1 durch. Der zu Beginn der Verlängerung eingewechselte Portugiese Tiago Tomas traf mit dem Absatz herrlich zum Sieg . Den Final bestreitet der Titelverteidiger am 23. Mai in Berlin gegen Bayern München bestreitet.



Freiburg mit Johan Manzambi und dem spät eingewechselten Bruno Ogbus ging nach einer knappen halben Stunde durch Maximilian Eggestein in Führung. Nach der Pause wurde Stuttgart kontinuierlich stärker, kam durch Topskorer Deniz Undav in der 70. Minute zum Ausgleich und war auch in der Folge dominant. Zu einem Teileinsatz beim VfB Stuttgart kam ab der 113. Minute auch der Schweizer Luca Jaquez. (nih/sda)