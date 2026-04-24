Nach den schwachen Leistungen im letzten Winter sind Ramon Zenhäusern und Priska Ming-Nufer nicht mehr Teil des Swiss-Ski-Kaders. Damit erhalten sie vom Schweizer Skiverband keine Unterstützung mehr und müssen ihre Trainings und Reisen selbst finanzieren.
Der 33-jährige Zenhäusern hat eine sehr schwierige Saison hinter sich. In Adelboden wurde der Slalom-Spezialist zwar 15., ausserdem fuhr er drei weitere Male in die Punkte, insgesamt war es aber sein schwächster Winter seit elf Jahren. Die Olympischen Spiele verpasste der Walliser.
Die 34-jährige Ming-Nufer fuhr nur viermal in die Punkte, ihr Bestergebnis war ein 23. Platz in der Abfahrt von St. Moritz. Die Speedfahrerin hatte sich kurz vor dem Saisonende am Knie verletzt. (nih)
Der 33-jährige Zenhäusern hat eine sehr schwierige Saison hinter sich. In Adelboden wurde der Slalom-Spezialist zwar 15., ausserdem fuhr er drei weitere Male in die Punkte, insgesamt war es aber sein schwächster Winter seit elf Jahren. Die Olympischen Spiele verpasste der Walliser.
Die 34-jährige Ming-Nufer fuhr nur viermal in die Punkte, ihr Bestergebnis war ein 23. Platz in der Abfahrt von St. Moritz. Die Speedfahrerin hatte sich kurz vor dem Saisonende am Knie verletzt. (nih)