Andrew Robertson 🏴
Alter: 32 Jahre
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 10 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 3 Tore, 2 Assists
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Alexander Ende wird neuer Fortuna-Trainer ✍🏻— Fortuna Düsseldorf (@f95) April 12, 2026
Markus Anfang wurde mit sofortiger Wirkung ebenso von seinen Aufgaben entbunden und freigestellt wie sein
Assistent Florian Junge. Ilia Gruev bleibt der Fortuna als Co-Trainer erhalten.#f95 | 🔴⚪️ | 📸 IMAGO / STEINSIEK .CH pic.twitter.com/nCiGPwmbRJ