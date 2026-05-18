Torhüter Heinz Lindner bleibt in der Schweiz. Der Österreicher hat sich beim FC Zürich für zwei Jahre verpflichtet.
Der Stadtklub wird Lindners fünfte Station in der Schweiz sein. Der einstige Internationale ist auch schon bei den Grasshoppers, beim FC Basel, beim FC Sion und zuletzt bei den Young Boys tätig gewesen. Beim FC Zürich wird der 35-jährige Lindner mit dem 15 Jahre jüngeren Silas Huber das Torhüter-Duo bilden. (abu/sda)
Der Stadtklub wird Lindners fünfte Station in der Schweiz sein. Der einstige Internationale ist auch schon bei den Grasshoppers, beim FC Basel, beim FC Sion und zuletzt bei den Young Boys tätig gewesen. Beim FC Zürich wird der 35-jährige Lindner mit dem 15 Jahre jüngeren Silas Huber das Torhüter-Duo bilden. (abu/sda)