Der Super-League-Klub Lausanne-Sport wird für die kommende Saison einen neuen Torhüter benötigen. Der bisherige Stammgoalie Karlo Letica wird den Verein nach der letzten Runde am Samstag gegen die Grasshoppers verlassen. Der 29-jährige Kroate war vor zwei Jahren aus Rumänien zu den Waadtländern gekommen.
Weiter endet auch das Engagement der Leihspieler Gaoussou Diakité, Theo Bair, Gabriel Sigua und Enzo Kana-Biyik. (nih/sda)
Karlo Letica 🇭🇷
Alter: 29 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 52 Spiele, 77 Gegentore, 12 Spiele zu null
Weiter endet auch das Engagement der Leihspieler Gaoussou Diakité, Theo Bair, Gabriel Sigua und Enzo Kana-Biyik. (nih/sda)
Karlo Letica 🇭🇷
Alter: 29 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 52 Spiele, 77 Gegentore, 12 Spiele zu null